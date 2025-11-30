< sekcia Regióny
Na UMB budú diskutovať o HIV z pohľadu medicíny, práva i psychológie
Banská Bystrica 30. novembra (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS organizuje Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici 2. decembra celodenné podujatie HIV bez mýtov. Jeho cieľom je podporiť informovanosť, odbúrať mýty a otvoriť verejnú diskusiu o témach, ktoré sú v spoločnosti často sprevádzané mlčaním a stigmatizáciou. TASR o tom informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie univerzity.
„Naším cieľom je vytvoriť bezpečný priestor, kde môžeme spoločne hovoriť o HIV z perspektívy medicíny, práva, psychológie aj každodenného života. Len otvorený dialóg dokáže znižovať stigmu, šíriť vedecky podložené informácie a podporovať empatiu,“ uviedol tím UMB Engage, ktorý ako spoločná iniciatíva viacerých súčastí univerzity pod vedením právnickej fakulty podujatie koordinuje v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Záštitu prevzal rektor UMB Vladimír Hiadlovský.
V rámci podujatia bude aj krátka odborná prezentácia o diagnostike a epidemiologických trendoch, dobrovoľné laboratórne testovanie na HIV a predstavenie rýchlotestov. V diskusii sa experti zamerajú na právne a ľudskoprávne aspekty života s HIV a možnosti budúcej legislatívnej úpravy.
