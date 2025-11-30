Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. november 2025Meniny má Ondrej a Andrej
< sekcia Regióny

Na UMB budú diskutovať o HIV z pohľadu medicíny, práva i psychológie

.
Na ilustrčnej snímke budova Filozofickej fakulty a fakulty Prírodných vied Univerzity Mateja Bela. Foto: TASR - Branislav Račko

V rámci podujatia bude aj krátka odborná prezentácia o diagnostike a epidemiologických trendoch, dobrovoľné laboratórne testovanie na HIV a predstavenie rýchlotestov.

Autor TASR
Banská Bystrica 30. novembra (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS organizuje Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici 2. decembra celodenné podujatie HIV bez mýtov. Jeho cieľom je podporiť informovanosť, odbúrať mýty a otvoriť verejnú diskusiu o témach, ktoré sú v spoločnosti často sprevádzané mlčaním a stigmatizáciou. TASR o tom informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie univerzity.

Naším cieľom je vytvoriť bezpečný priestor, kde môžeme spoločne hovoriť o HIV z perspektívy medicíny, práva, psychológie aj každodenného života. Len otvorený dialóg dokáže znižovať stigmu, šíriť vedecky podložené informácie a podporovať empatiu,“ uviedol tím UMB Engage, ktorý ako spoločná iniciatíva viacerých súčastí univerzity pod vedením právnickej fakulty podujatie koordinuje v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Záštitu prevzal rektor UMB Vladimír Hiadlovský.

V rámci podujatia bude aj krátka odborná prezentácia o diagnostike a epidemiologických trendoch, dobrovoľné laboratórne testovanie na HIV a predstavenie rýchlotestov. V diskusii sa experti zamerajú na právne a ľudskoprávne aspekty života s HIV a možnosti budúcej legislatívnej úpravy.
.

Neprehliadnite

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy

OTESTUJTE SA: Poznáte svetové mestá podľa ich kuriozít?

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

Na protest proti progresivizmu prišli do centra Košíc stovky ľudí