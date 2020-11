Na UMB v B. Bystrici doteraz otestovali vyše 300 študentov z cudziny

Banská Bystrica 1. novembra (TASR) – Viac než 300 zahraničných študentov do týchto chvíľ otestoval tím špeciálnej mobilnej odbernej jednotky, ktorá v nedeľu stojí v areáli Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici.



"Zatiaľ bolo otestovaných 308 študentov, pričom všetci majú negatívny výsledok. Som veľmi rád a ďakujem mestu Banská Bystrica. Študenti aj zahraniční lektori to vnímajú veľmi pozitívne. Sú v našom meste prvé mesiace a oceňujú, že sa nemusia zorientúvať v rámci odberných testovacích miest. Prevažne ide o študentov z Ukrajiny, Ruska, Kazachstanu, Srbska a z ďalších európskych krajín," konštatoval rektor UMB Vladimír Hiadlovský.



Ako na sociálnej sieti informovalo mesto, požiadavka na testovanie zhruba 600 zahraničných študentov ubytovaných na banskobystrických internátoch prišla od rektora UMB. Mesto zriadilo mobilnú odbernú jednotku na testovanie v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územným spolkom Banská Bystrica.



"Na verejný poriadok počas celoplošného víkendového testovania na nový koronavírus je v meste pod Urpínom nasadených 56 mestských policajtov. Priamo na jednotlivých odberných miestach pracuje 75 príslušníkov štátnej polície, pričom je, samozrejme, zabezpečený i bežný výkon služby ďalšími 22 policajtmi v teréne," informuje magistrát na sociálnej sieti.