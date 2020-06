Na Univerzite Komenského sa toto leto nebudú konať promócie

Bratislava 29. júna (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave v tomto akademickom roku nebude organizovať promócie. O ich úplnom zrušení rozhodol v pondelok rektor univerzity Marek Števček vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. Rozhodnutie sa vzťahuje na celú univerzitu a platí predbežne do konca augusta. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.



Promócie ako slávnostný akademický obrad, na ktorom sa zúčastňujú nielen študenti, ale aj ich rodiny či priatelia, sú v čase, keď hodnota sedemdňového kĺzavého mediánu stúpa, podľa rektora veľkým rizikom. „Som hrdý na to, že na našej univerzite študujú ľudia zo všetkých kútov krajiny, máme aj mnoho zahraničných študentov. Dnes však predstavujú hromadné podujatia, ktorými promócie určite sú, značné riziko. V pomerne malom priestore a na dlhý čas sa stretnú ľudia z celej krajiny vrátane detí či seniorov. Napriek obrovskému rešpektu k akademickým rituálom prevážilo odhodlanie chrániť zdravie študentov, rodinných príslušníkov a kolegov,“ vysvetľuje Števček. Čerství absolventi svoje diplomy dostanú po ukončení kontrolných procesov, bližšie informácie im poskytnú jednotlivé fakulty. V prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie plánuje UK usporiadať promócie na jeseň tohto roka.



Vzhľadom na prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie sa skúškové obdobie na viacerých fakultách UK predĺžilo do konca augusta. Prvoradým cieľom podľa Miller bolo, aby študenti končiacich ročníkov mohli štúdium ukončiť riadne v tomto akademickom roku. Niektorí študenti tak už majú štátne skúšky za sebou, prvé online štátnice sa konali v apríli na Lekárskej fakulte UK. V online podobe alebo prezenčne za prísnych hygienických opatrení sa už konali aj na ďalších fakultách.



UK od začiatku pandémie prijala veľa preventívnych opatrení na zvládnutie epidemiologickej situácie. V nedeľu 8. marca Števček prerušil prezenčnú výučbu a počas nasledujúcich týždňov zatvoril internáty, medzi nimi aj najväčší ubytovací komplex Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK. „Nie všetky opatrenia boli v čase ich zavádzania populárne. Nie všetky sa prijímali ľahko. Robím ich však preto, lebo ich považujem za zmysluplné, racionálne a niekedy nevyhnutné. Som rád, že sme veľkou mierou prispeli k zvládnutiu prvej vlny epidémie, no v ostražitosti nesmieme poľaviť,“ hovorí rektor UK.