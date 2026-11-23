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Na Univerzite Komenského sa uskutoční MatFyz Connections 2026
Cieľom podujatia je prepojiť rôzne vedecké disciplíny, zdieľať aktuálne výskumné výsledky naprieč katedrami a podporiť vznik nových medziodborových spoluprác.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave otvorí svoje dvere širokej verejnosti, študentom, absolventom aj odborníkom z praxe. V stredu 25. novembra sa v jej priestoroch uskutoční tretí ročník celofakultnej vedeckej konferencie MatFyz Connections 2026. TASR o tom informovala Anna Komová z FMFI UK.
Cieľom podujatia je prepojiť rôzne vedecké disciplíny, zdieľať aktuálne výskumné výsledky naprieč katedrami a podporiť vznik nových medziodborových spoluprác. Pripravený je celodenný program od 9.00 do 19.00 h, ktorý zahŕňa prednášky domácich výskumníkov, prezentácie doktorandov, posterovú sekciu aj neformálne diskusie.
Kľúčovým bodom konferencie budú dve prednášky. Jaroslav Fabian z Univerzity v Regensburgu vystúpi s prednáškou na tému Elektróny v plochej krajine: Fyzika dvojrozmerných materiálov. Igor Farkaš z FMFI UK predstaví výskum v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Počas dňa je pripravený aj ďalší program.
FMFI UK je známa svojimi excelentnými výsledkami v rôznych odboroch fyziky, matematiky a informatiky. Novou doménou excelentnosti na fakulte sa stala humanoidná robotika. Tím Igora Farkaša vyvíja v spolupráci s komerčnými partnermi softvér na báze umelej inteligencie, ktorý robí z robotov šikovných, dôveryhodných a bezpečných spoločníkov. „Čoraz populárnejším prístupom je poskytnúť robotom prístup k rozsiahlym jazykovým a multimodálnym modelom, čo im umožňuje zdediť obrovské množstvo vedomostí prostredníctvom jazyka. Alternatívou, inšpirovanou kognitívnym vývinom človeka, je nechať roboty postupne nadobúdať vedomosti prostredníctvom interakcie s fyzickým a sociálnym svetom,“ povedal Farkaš. Ako dodal, ich snahou je využiť výhody oboch prístupov a vytvárať roboty, ktoré sa vedia človeku prispôsobiť a spolupracovať na dennej báze.
Cieľom podujatia je prepojiť rôzne vedecké disciplíny, zdieľať aktuálne výskumné výsledky naprieč katedrami a podporiť vznik nových medziodborových spoluprác. Pripravený je celodenný program od 9.00 do 19.00 h, ktorý zahŕňa prednášky domácich výskumníkov, prezentácie doktorandov, posterovú sekciu aj neformálne diskusie.
Kľúčovým bodom konferencie budú dve prednášky. Jaroslav Fabian z Univerzity v Regensburgu vystúpi s prednáškou na tému Elektróny v plochej krajine: Fyzika dvojrozmerných materiálov. Igor Farkaš z FMFI UK predstaví výskum v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Počas dňa je pripravený aj ďalší program.
FMFI UK je známa svojimi excelentnými výsledkami v rôznych odboroch fyziky, matematiky a informatiky. Novou doménou excelentnosti na fakulte sa stala humanoidná robotika. Tím Igora Farkaša vyvíja v spolupráci s komerčnými partnermi softvér na báze umelej inteligencie, ktorý robí z robotov šikovných, dôveryhodných a bezpečných spoločníkov. „Čoraz populárnejším prístupom je poskytnúť robotom prístup k rozsiahlym jazykovým a multimodálnym modelom, čo im umožňuje zdediť obrovské množstvo vedomostí prostredníctvom jazyka. Alternatívou, inšpirovanou kognitívnym vývinom človeka, je nechať roboty postupne nadobúdať vedomosti prostredníctvom interakcie s fyzickým a sociálnym svetom,“ povedal Farkaš. Ako dodal, ich snahou je využiť výhody oboch prístupov a vytvárať roboty, ktoré sa vedia človeku prispôsobiť a spolupracovať na dennej báze.