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Na Univerzite Komenského začína letná škola Studia Academica Slovaca
Najviac účastníkov SAS je z Poľska (15), Maďarska (14) a Ukrajiny (13). Prihlásení sú aj študenti z ďalších európskych i mimoeurópskych krajín.
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Na Filozofickej fakulte (FiF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave v pondelok začína 62. ročník letnej školy Studia Academica Slovaca (SAS). Potrvá do 14. augusta. Prihlásených je takmer 140 študentov z 34 krajín sveta. TASR o tom informovala vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy UK Katarína Poláčková.
Najviac účastníkov SAS je z Poľska (15), Maďarska (14) a Ukrajiny (13). Prihlásení sú aj študenti z ďalších európskych i mimoeurópskych krajín. „Väčšinu zúčastnených tvoria študenti lektorátov slovenského jazyka a kultúry, ktorí sú štipendistami Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (124), tri štipendiá poskytla UK, tri FiF UK a 13 účastníkov absolvuje letnú školu na vlastné náklady,“ doplnila Poláčková.
Podotkla, že okrem študentov sa budú školiť aj vysokoškolskí učitelia, lektori cudzích jazykov, pracovníci firiem a zastupiteľských úradov či prekladatelia a tlmočníci, niektorých účastníkov privádzajú osobné či rodinné dôvody a slovenské korene.
Poláčková zároveň informovala, že paralelne 35 účastníkov z desiatich krajín absolvuje tretí ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry pre krajanov-stredoškolákov. „Pre tieto skupiny je pripravený osobitný interaktívny vzdelávací program s dôrazom na rozličné vnímanie lingvoreálií pod názvom Farby Slovenska cez objektív, ktorý zážitkovou formou zohľadňuje špecifiká prezentácie jazyka a kultúry pre túto vekovú kategóriu,“ priblížila.
Ako uviedla, štandardný vzdelávací program tvoria jazykové kurzy a konverzačné cvičenia pre začiatočníkov, semináre pre mierne a stredne pokročilých aj kurz pre pokročilých zameraný na literárnovednú interpretáciu. Ústrednou témou tohto ročníka je „Štandardy a štandardizácia v jazyku, kultúre a spoločnosti“. Odzrkadľuje sa v popoludňajších odborných prednáškach, ktoré sprostredkúvajú najmä súčasný lingvistický, literárnovedný i etnologický výskum či reflektujú na aktuálne kultúrno-spoločenské udalosti a výročia významných osobností slovenskej vedy a kultúry. Prednášky sú publikované v 55. zväzku zborníka SAS.
Okrem toho vzdelávací program podľa Poláčkovej doplnia kultúrne podujatia a vlastivedné exkurzie. Pripravené sú podľa nej aj nácvik populárnej i ľudovej piesne, spojený s koncertmi, či hudobné predstavenie. Tradičnou súčasťou letnej školy sú tvorivé dielne, kde sa učia zážitkovou formou v rámci workshopov divadla, ľudového a moderného tanca, spevu, fotografie a tvorivého písania a svoje umelecké výstupy odprezentujú na hromadnom kultúrnom podujatí Sami sebe 14. augusta o 16.00 h v Moyzesovej sieni.
Zároveň podľa Poláčkovej centrum SAS od 10. do 14. augusta hybridnou formou usporiada 18. ročník odborno-metodického seminára určeného pre učiteľov slovenčiny pôsobiacich na školách v zahraničí. „Je orientovaný na zdokonalenie teoretických znalostí, ale najmä praktických didaktických zručností pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka,“ dodala.
Najviac účastníkov SAS je z Poľska (15), Maďarska (14) a Ukrajiny (13). Prihlásení sú aj študenti z ďalších európskych i mimoeurópskych krajín. „Väčšinu zúčastnených tvoria študenti lektorátov slovenského jazyka a kultúry, ktorí sú štipendistami Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (124), tri štipendiá poskytla UK, tri FiF UK a 13 účastníkov absolvuje letnú školu na vlastné náklady,“ doplnila Poláčková.
Podotkla, že okrem študentov sa budú školiť aj vysokoškolskí učitelia, lektori cudzích jazykov, pracovníci firiem a zastupiteľských úradov či prekladatelia a tlmočníci, niektorých účastníkov privádzajú osobné či rodinné dôvody a slovenské korene.
Poláčková zároveň informovala, že paralelne 35 účastníkov z desiatich krajín absolvuje tretí ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry pre krajanov-stredoškolákov. „Pre tieto skupiny je pripravený osobitný interaktívny vzdelávací program s dôrazom na rozličné vnímanie lingvoreálií pod názvom Farby Slovenska cez objektív, ktorý zážitkovou formou zohľadňuje špecifiká prezentácie jazyka a kultúry pre túto vekovú kategóriu,“ priblížila.
Ako uviedla, štandardný vzdelávací program tvoria jazykové kurzy a konverzačné cvičenia pre začiatočníkov, semináre pre mierne a stredne pokročilých aj kurz pre pokročilých zameraný na literárnovednú interpretáciu. Ústrednou témou tohto ročníka je „Štandardy a štandardizácia v jazyku, kultúre a spoločnosti“. Odzrkadľuje sa v popoludňajších odborných prednáškach, ktoré sprostredkúvajú najmä súčasný lingvistický, literárnovedný i etnologický výskum či reflektujú na aktuálne kultúrno-spoločenské udalosti a výročia významných osobností slovenskej vedy a kultúry. Prednášky sú publikované v 55. zväzku zborníka SAS.
Okrem toho vzdelávací program podľa Poláčkovej doplnia kultúrne podujatia a vlastivedné exkurzie. Pripravené sú podľa nej aj nácvik populárnej i ľudovej piesne, spojený s koncertmi, či hudobné predstavenie. Tradičnou súčasťou letnej školy sú tvorivé dielne, kde sa učia zážitkovou formou v rámci workshopov divadla, ľudového a moderného tanca, spevu, fotografie a tvorivého písania a svoje umelecké výstupy odprezentujú na hromadnom kultúrnom podujatí Sami sebe 14. augusta o 16.00 h v Moyzesovej sieni.
Zároveň podľa Poláčkovej centrum SAS od 10. do 14. augusta hybridnou formou usporiada 18. ročník odborno-metodického seminára určeného pre učiteľov slovenčiny pôsobiacich na školách v zahraničí. „Je orientovaný na zdokonalenie teoretických znalostí, ale najmä praktických didaktických zručností pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka,“ dodala.