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Na Univerzite Konštantína Filozofa ukončilo štúdium 2148 absolventov
Najviac absolventov mala Filozofická fakulta UKF.
Autor TASR
Nitra 13. júla (TASR) - Na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre v akademickom roku 2025/2026 ukončilo úspešne štúdium 2148 absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia v dennej aj externej forme. Ako uviedla UKF, z celkového počtu študentov, ktorí ukončili štúdium, bolo 188 cudzincov.
Najviac absolventov mala Filozofická fakulta UKF, na ktorej štúdium úspešne skončilo 602 študentov. Z nich bolo 385 bakalárov, 215 magistrov a dvaja doktorandi. „Tí študenti, ktorí štátne skúšky a obhajoby záverečných prác nestihli v prvom termíne, môžu ich absolvovať v druhom termíne. Ten je pre bakalárske a magisterské štúdium určený na 20. až 27. augusta 2026,“ informovala Mária Ivančíková z oddelenia vzdelávania UKF.
Nový akademický rok 2026/2027 sa na UKF oficiálne začne 21. septembra 2026. „Rady študentov sa tak rozrastú o prvákov, ktorí sa ešte ako uchádzači o štúdium v rámci prijímacieho konania v marci až máji 2026 prihlásili na niektorú z našich fakúlt a boli prijatí. Počet nováčikov na pôde našej školy sa bude ešte meniť aj s ohľadom na výsledky dodatočného prijímacieho konania. To podľa harmonogramu akademického roka na UKF trvá až do 9. augusta 2026,“ doplnila univerzita.
Najviac absolventov mala Filozofická fakulta UKF, na ktorej štúdium úspešne skončilo 602 študentov. Z nich bolo 385 bakalárov, 215 magistrov a dvaja doktorandi. „Tí študenti, ktorí štátne skúšky a obhajoby záverečných prác nestihli v prvom termíne, môžu ich absolvovať v druhom termíne. Ten je pre bakalárske a magisterské štúdium určený na 20. až 27. augusta 2026,“ informovala Mária Ivančíková z oddelenia vzdelávania UKF.
Nový akademický rok 2026/2027 sa na UKF oficiálne začne 21. septembra 2026. „Rady študentov sa tak rozrastú o prvákov, ktorí sa ešte ako uchádzači o štúdium v rámci prijímacieho konania v marci až máji 2026 prihlásili na niektorú z našich fakúlt a boli prijatí. Počet nováčikov na pôde našej školy sa bude ešte meniť aj s ohľadom na výsledky dodatočného prijímacieho konania. To podľa harmonogramu akademického roka na UKF trvá až do 9. augusta 2026,“ doplnila univerzita.