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Na Univerzite Konštantína Filozofa ukončilo štúdium 2148 absolventov

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Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Foto: TASR

Najviac absolventov mala Filozofická fakulta UKF.

Autor TASR
Nitra 13. júla (TASR) - Na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre v akademickom roku 2025/2026 ukončilo úspešne štúdium 2148 absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia v dennej aj externej forme. Ako uviedla UKF, z celkového počtu študentov, ktorí ukončili štúdium, bolo 188 cudzincov.

Najviac absolventov mala Filozofická fakulta UKF, na ktorej štúdium úspešne skončilo 602 študentov. Z nich bolo 385 bakalárov, 215 magistrov a dvaja doktorandi. „Tí študenti, ktorí štátne skúšky a obhajoby záverečných prác nestihli v prvom termíne, môžu ich absolvovať v druhom termíne. Ten je pre bakalárske a magisterské štúdium určený na 20. až 27. augusta 2026,“ informovala Mária Ivančíková z oddelenia vzdelávania UKF.

Nový akademický rok 2026/2027 sa na UKF oficiálne začne 21. septembra 2026. „Rady študentov sa tak rozrastú o prvákov, ktorí sa ešte ako uchádzači o štúdium v rámci prijímacieho konania v marci až máji 2026 prihlásili na niektorú z našich fakúlt a boli prijatí. Počet nováčikov na pôde našej školy sa bude ešte meniť aj s ohľadom na výsledky dodatočného prijímacieho konania. To podľa harmonogramu akademického roka na UKF trvá až do 9. augusta 2026,“ doplnila univerzita.
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