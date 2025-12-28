< sekcia Regióny
Na Univerzite Mateja Bela budú voliť rektora na roky 2026 až 2030
Voľbu kandidáta na rektora UMB organizuje, zabezpečuje a na jej priebeh dohliada volebná komisia, ktorej členov zvolili Akademický senát a Správna rada UMB.
Autor TASR
Banská Bystrica 28. decembra (TASR) - Akademický senát Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici vyhlásil voľbu kandidáta na rektora UMB pre funkčné obdobie rokov 2026 až 2030. Informuje o tom univerzita na webe i sociálnej sieti.
Lehota na podávanie návrhov uchádzačov o kandidáta na rektora UMB začala plynúť dňom zverejnenia uznesenia na webovom sídle UMB a skončí sa 31. marca 2026 o 14.00 h. Návrhy uchádzačov o kandidáta na rektora musia byť doručené do podateľne univerzity najneskôr do uplynutia tejto lehoty.
„Volebné zhromaždenie na voľbu kandidáta na rektora UMB, ktorého súčasťou bude aj verejné vypočutie uchádzačov, sa uskutoční 6. mája,“ doplnila univerzita.
