Na univerzite v Nitre vznikol EIT Food Hub, jediný na Slovensku

EIT Food Hub na SPU v Nitre bol zriadený na základe predloženej žiadosti Fakulty biotechnológie a potravinárstva v januári 2019.

Nitra 15. apríla (TASR) – Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) zriadil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre EIT Food Hub. Na Slovensku jediný EIT Food Hub - patriaci do kolokačného centra vo Varšave - bude šíriť informácie EIT Food na národnej úrovni s cieľom zaviesť nové kreatívne prístupy v oblasti potravín, rozvíjať kľúčové otázky a definovať nové zámery a praktické príklady bezpečnosti potravín, dizajnu potravín, výroby a spotreby, zdravia a rizikových faktorov potravinového reťazca. „Hlavným prínosom programu je prispieť k programu pre potraviny na rok 2020, podporiť politiku Európskej únie (EÚ) v oblasti zdravia, potravín a poľnohospodárstva, prispieť k národným rozpočtom na výskum, stimulovať spoluprácu medzi výskumom a podnikmi a prispieť k znalostným a inovačným schémam v oblasti potravín a poľnohospodárstva,“ uviedla hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.



EIT Food Hub na SPU v Nitre bol zriadený na základe predloženej žiadosti Fakulty biotechnológie a potravinárstva v januári 2019. Rozhodujúcim atribútom žiadosti fakulty, ako súčasti Národnej platformy AgroBioFood Nitra, bola významná spolupráca s agropotravinárskym sektorom v oblasti transferu výsledkov vedy a výskumu do praxe a intenzívna spolupráca s vládnymi organizáciami pri tvorbe spoločnej poľnohospodárskej politiky. „Používaním loga EIT Food Hub bude môcť SPU v Nitre rozširovať svoje aktivity v súlade s potravinovou stratégiou a podnikateľskými plánmi EIT v rokoch 2019 a 2020,“ povedala Chosraviová.



Európsky inovačný a technologický inštitút je nezávislý orgán EÚ so sídlom v Budapešti, ktorého úlohou je posilňovať inovačnú schopnosť Európy. EIT zohráva dôležitú úlohu v podporovaní cieľov EÚ zameraných na vytváranie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a pracovných miest tým, že umožňuje podnikateľom a inovátorom transformovať ich najlepšie nápady na produkty a služby pre Európu. EIT podnecuje podnikateľský talent a podporuje nové nápady, sústreďuje popredné podniky, univerzity a výskumné centrá, ktoré tvoria dynamické cezhraničné partnerstvá nazývané inovačné spoločenstvá.



Poslaním EIT je prispievať ku konkurencieschopnosti Európy, k jej udržateľnému hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest podporovaním a posilňovaním synergií a spolupráce medzi podnikmi, vzdelávacími inštitúciami a výskumnými organizáciami. Inštitút EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020.