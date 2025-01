Na Univerzite veterinárskeho lekárstva majú deň otvorených dverí

Košice 23. januára (TASR) - Deň otvorených dverí sa vo štvrtok koná na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Uchádzači o štúdium a ďalší záujemcovia majú príležitosť prezrieť si jednotlivé pracoviská i areál univerzity a získať základné informácie k prijímaciemu konaniu.



"Dozvedia sa viac o doktorských, magisterských i bakalárskych študijných programoch, organizácii štúdia, živote študentov aj pestrých možnostiach mimoškolských aktivít. Spoznajú, čo všetko je obsahom výučby, ale aj to, aké je uplatnenie absolventov," informovala hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková. Podujatie trvá od 9.30 do 14.00 h.



UVLF je jediná univerzita svojho druhu na Slovensku a ponúka okrem iného bezprostredný kontakt so živými zvieratami. "Aj návštevníci dňa otvorených dverí budú mať možnosť navštíviť ustajňovacie priestory kliniky koní a kliniky prežúvavcov vrátane pracoviska na USG vyšetrenia veľkých zvierat. Uvidia kliniku malých zvierat v Univerzitnej veterinárnej nemocnici i centrum klinických zručností, kde budúci veterinári získavajú prvé zručnosti s ošetrovaním zvierat," priblížila Bobriková.



V akademickom roku 2025/26 otvorí UVLF študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia, veterinárna sestra, vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, bezpečnosť krmív a potravín, trh a kvalita potravín, pohoda a ochrana zvierat. Prihlášky na štúdium musia záujemcovia podať do 31. marca 2025.