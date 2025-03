Na Univerzitnom veľtrhu kariéry UMB získajú študenti cenné kontakty

Banská Bystrica 25. marca (TASR) - Univerzitný veľtrh kariéry, ktorý organizuje Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici 1. apríla, poskytne príležitosť na nadviazanie kontaktov s potenciálnymi zamestnávateľmi a objavenie nových kariérnych možností. Podujatie, ktoré sa koná už po dvanásty raz, je určené študentom, absolventom UMB ako aj širokej verejnosti. TASR o tom v utorok informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie univerzity.



"Na veľtrhu sa zúčastní približne 30 vystavujúcich spoločností z rôznych oblastí, vrátane administratívy, automobilového priemyslu, bankovníctva, dopravy, IT, marketingu, práva, školstva, štátnej správy a výroby. Uchádzači o zamestnanie tak môžu získať informácie o pracovných ponukách, stážach a možnostiach profesijného rastu," konštatovala Straková.



Súčasťou veľtrhu, ktorý sa začne o 9.00 a potrvá do 17.00 h, budú interaktívne workshopy a prednášky odborníkov z praxe. K dispozícii budú tiež zážitkové aktivity ako testovanie jazykovej úrovne, odborné konzultácie v oblasti osobnosti či aktuálnych kariérnych rozhodnutí so zástupcami Centra podpory a ďalšieho vzdelávania UMB. Rovnako aj prednáška Nemčina ako benefit na pracovnom trhu, ktorú organizuje Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora. Vstup na podujatie je bezplatný.



Ako Straková dodala, vlani sa na veľtrhu zúčastnilo viac ako 600 študentov a podľa prieskumu malo po jeho konaní až 67 percent študentov novú brigádu, prácu alebo kontakt na budúceho zamestnávateľa.