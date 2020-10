Na UNIZA sa začne dištančné vzdelávanie, 4 zamestnankyne majú COVID-19

Žilina 5. októbra (TASR) – Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) prechádza od pondelka na dištančnú formu štúdia. Ubytovaní študenti sú povinní opustiť ubytovacie zariadenia na Veľkom diele, na Hlinách a zostať v domácej karanténe do 18. októbra. Dôvodom sú štyri pozitívne testované zamestnankyne na ochorenie COVID-19. TASR o tom informoval rektor UNIZA Jozef Jandačka.



"Minulý týždeň zistili ochorenie COVID-19 u zamestnankyne internátov, ktorá ubytovávala študentov. Následne išlo na testy ďalších sedem zamestnankýň a tri z nich boli pozitívne testované. Z toho dôvodu sme museli urobiť opatrenia, keďže boli v kontakte s viacerými študentmi. Po dohode s hygienikom Žilinského kraja sme museli zatvoriť internáty a prejsť na online výučbu," povedal Jandačka.



Doplnil, že pred ukončením karantény zvážia, či sa vrátia k prezenčnej forme štúdia alebo ponechajú dištančnú formu. "Na internáte zostávajú iba študenti zo zahraničia, ktorí majú vytvorené karanténne prostredie. To znamená, nemali by vychádzať z izieb a z internátov. Zabezpečíme im stravu, všetky služby pre bežný život. Je to necelých 200 študentov," dodal rektor UNIZA.