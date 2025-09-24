< sekcia Regióny
Na UPJŠ otvorili Triedu budúcnosti na digitálne vzdelanie učiteľov
Trieda budúcnosti je vybavená najmodernejšími digitálnymi technológiami a flexibilným školským nábytkom.
Autor TASR
Košice 24. septembra (TASR) - Modernú Triedu budúcnosti, ktorá predstavuje inovatívny priestor na vzdelávanie v digitálnej ére, v stredu uviedli do prevádzky na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (FF UPJŠ). Trieda je prioritne určená pre študentov učiteľstva, aby si osvojili moderné vyučovacie metódy a prácu s digitálnymi technológiami, ktoré budú môcť využívať vo svojej budúcej pedagogickej praxi. Informoval o tom za fakultu Marián Gladiš.
„Trieda budúcnosti - Future Classroom Lab je koncept, ktorý iniciovala Európska školská sieť - European Schoolnet v spolupráci s viac ako 30 ministerstvami školstva v európskych krajinách,“ uviedla dekanka FF UPJŠ Renáta Panocová. Zdôraznila, že v príprave budúcich učiteľov má trieda nezastupiteľné miesto. Poskytuje priestor, ktorý spája teóriu s praxou a rozvíja digitálne kompetencie prostredníctvom integrácie technológií do vyučovania. „Podporuje inovatívne pedagogické prístupy, ako je projektové a kolaboratívne učenie, čím posúva tradičné metódy vpred. Som presvedčená, že využívanie Triedy budúcnosti vo vzdelávaní učiteľov prinesie vítanú zmenu paradigmy a posilní Filozofickú fakultu UPJŠ v pozícii lídra v príprave budúcich učiteľov,“ skonštatovala.
Trieda budúcnosti je vybavená najmodernejšími digitálnymi technológiami a flexibilným školským nábytkom, ktorý umožňuje rýchlu prestavbu priestoru podľa potrieb výučby. Je navrhnutá tak, aby podporovala personalizované vzdelávanie, čím reaguje na individuálne potreby a spôsob učenia sa každého študenta. Vďaka tomu vzniká podnetné vzdelávacie prostredie, v ktorom sa môžu realizovať inovatívne vyučovacie metódy a rôzne formy spolupráce.
Kľúčovým prvkom Triedy budúcnosti sú podľa vedúcej Katedry pedagogiky FF UPJŠ Renáty Orosovej vzdelávacie zóny, ktoré umožňujú rozmanité prístupy k učeniu. „Zóna bádania je priestorom na experimentovanie, využitie virtuálnej a rozšírenej reality. Zóna spolupráce poskytuje flexibilný priestor na tímovú prácu, skupinové projekty a spoločné riešenie problémov. Zóna vytvárania podporuje multimediálnu tvorbu, nahrávanie a digitálnu produkciu. Zóna prezentácie slúži na spoločné diskusie, vystúpenia a prezentovanie výsledkov práce,“ priblížila. Doplnila, že zóna sebarozvoja umožňuje individuálnu prácu, štúdium vlastným tempom a konzultácie, a zóna interakcie je určená na priame zapojenie študentov do vyučovacieho procesu a na rozvoj komunikačných zručností.
Ideálne podmienky na prípravu budúcich učiteľov podľa fakulty v Triede budúcnosti vytvárajú virtuálna realita, zariadenie na tvorbu podcastov, mobilné zariadenia, audiozariadenia a videozariadenia, softvér na tvorbu videí a podcastov, vzdelávacie hry či veľkoformátová dotyková obrazovka. Prispeje to zároveň k tvorbe nových poznatkov prostredníctvom pedagogického výskumu s dôrazom na profesijné kompetencie učiteľa 21. storočia.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili zástupcovia univerzity a fakulty, pedagógovia a študenti, ktorí si nové priestory priamo vyskúšali.
„Trieda budúcnosti - Future Classroom Lab je koncept, ktorý iniciovala Európska školská sieť - European Schoolnet v spolupráci s viac ako 30 ministerstvami školstva v európskych krajinách,“ uviedla dekanka FF UPJŠ Renáta Panocová. Zdôraznila, že v príprave budúcich učiteľov má trieda nezastupiteľné miesto. Poskytuje priestor, ktorý spája teóriu s praxou a rozvíja digitálne kompetencie prostredníctvom integrácie technológií do vyučovania. „Podporuje inovatívne pedagogické prístupy, ako je projektové a kolaboratívne učenie, čím posúva tradičné metódy vpred. Som presvedčená, že využívanie Triedy budúcnosti vo vzdelávaní učiteľov prinesie vítanú zmenu paradigmy a posilní Filozofickú fakultu UPJŠ v pozícii lídra v príprave budúcich učiteľov,“ skonštatovala.
Trieda budúcnosti je vybavená najmodernejšími digitálnymi technológiami a flexibilným školským nábytkom, ktorý umožňuje rýchlu prestavbu priestoru podľa potrieb výučby. Je navrhnutá tak, aby podporovala personalizované vzdelávanie, čím reaguje na individuálne potreby a spôsob učenia sa každého študenta. Vďaka tomu vzniká podnetné vzdelávacie prostredie, v ktorom sa môžu realizovať inovatívne vyučovacie metódy a rôzne formy spolupráce.
Kľúčovým prvkom Triedy budúcnosti sú podľa vedúcej Katedry pedagogiky FF UPJŠ Renáty Orosovej vzdelávacie zóny, ktoré umožňujú rozmanité prístupy k učeniu. „Zóna bádania je priestorom na experimentovanie, využitie virtuálnej a rozšírenej reality. Zóna spolupráce poskytuje flexibilný priestor na tímovú prácu, skupinové projekty a spoločné riešenie problémov. Zóna vytvárania podporuje multimediálnu tvorbu, nahrávanie a digitálnu produkciu. Zóna prezentácie slúži na spoločné diskusie, vystúpenia a prezentovanie výsledkov práce,“ priblížila. Doplnila, že zóna sebarozvoja umožňuje individuálnu prácu, štúdium vlastným tempom a konzultácie, a zóna interakcie je určená na priame zapojenie študentov do vyučovacieho procesu a na rozvoj komunikačných zručností.
Ideálne podmienky na prípravu budúcich učiteľov podľa fakulty v Triede budúcnosti vytvárajú virtuálna realita, zariadenie na tvorbu podcastov, mobilné zariadenia, audiozariadenia a videozariadenia, softvér na tvorbu videí a podcastov, vzdelávacie hry či veľkoformátová dotyková obrazovka. Prispeje to zároveň k tvorbe nových poznatkov prostredníctvom pedagogického výskumu s dôrazom na profesijné kompetencie učiteľa 21. storočia.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili zástupcovia univerzity a fakulty, pedagógovia a študenti, ktorí si nové priestory priamo vyskúšali.