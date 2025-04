Na úprave zelene v Pezinku sa podieľajú aj študenti z Malinova

Bratislava 19. apríla (TASR) - Pezinok spojil sily s budúcimi odborníkmi na zeleň. V rámci odbornej praxe sa do úprav verejných priestranstiev v meste zapojilo 13 študentov s dvomi pedagógmi zo Spojenej školy Malinovo zameranej na záhradníctvo a floristiku. Informuje o tom samospráva.



Primátor Pezinka Roman Mács upozornil, že výsledkami spolupráce sú napríklad tieňomilný záhon pri dome kultúry, ktorý rešpektuje miestne podmienky, a tiež obnova výsadieb pod javormi na Radničnom námestí, ktorá esteticky dopĺňa centrum mesta. V spolupráci i jej pokračovaní vidí primátor veľký význam. „Je to výhodné pre mesto aj pre študentov - študenti získavajú prax, my odbornú pomoc. Verím, že sme položili základy dlhodobej a inšpiratívnej spolupráce,“ uviedol.



Pripomenul, že spolupráca s odbornými školami je súčasťou stratégie Pezinka byť mestom, ktoré rozvíja verejné priestory zodpovedne, udržateľne a s dôrazom na kvalitu. V podobných projektoch chce preto Pezinok pokračovať.