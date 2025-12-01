< sekcia Regióny
Na úpravu bežkárskych tratí možno opäť prispieť v dobrovoľnej zbierke
Dobrovoľná zbierka na úpravu bežkárskych tratí bola vyhlásená aj vlani, počas sezóny sa vyzbieralo vyše 4700 eur.
Autor TASR
Banská Bystrica 1. decembra (TASR) - Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) mesta Banská Bystrica začali po prvom výdatnejšom snežení s úpravou bežkárskych tratí. Podobne ako vlani môžu aj tento rok bežkári na údržbu trás prispieť v dobrovoľnej finančnej zbierke. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
ZAaRES sa v okolí Banskej Bystrice počas zimy starajú o údržbu bežkárskych trás s dĺžkou približne 75 kilometrov. V Kremnických vrchoch ide o trate v okolí obcí Králiky a Kordíky a ich napojenie na hlavný hrebeň. V Starohorských vrchoch v spolupráci s lyžiarskym strediskom na Donovaloch upravujú trasy medzi Šachtičkami a Donovalmi, na starosti majú aj úsek vo Veľkej Fatre zo sedla Malý Šturec. V prípade vhodného počasia organizácia pripravuje aj okruh na banskobystrickom plážovom kúpalisku.
So stúpajúcou popularitou bežeckého lyžovania podľa riaditeľa ZAaRES Ivana Šaba rastú i samotné náklady na starostlivosť o trate. Výraznou položkou je servis ratraku, ktorý aktuálne slúži už 20. sezónu.
„Veľkou pomocou sú príspevky od samotných bežkárov. Priaznivci tohto športu, ktorí sú s našou prácou spokojní, sú ochotní finančne sa podieľať na úprave bežeckých tratí, čo si veľmi vážime. Aj tento rok budú môcť počas celej sezóny prispieť dobrovoľným príspevkom na úpravu tratí,“ doplnil Šabo.
Dobrovoľná zbierka na úpravu bežkárskych tratí bola vyhlásená aj vlani, počas sezóny sa vyzbieralo vyše 4700 eur. Náklady na servis dosiahli viac ako 7000 eur, rozdiel bol doplatený z bežného príspevku, ktorý miestna samospráva každoročne poskytuje na úpravu trás. „Servis bol zameraný hlavne na prednú radlicu a zadnú frézu, ktoré boli rokmi už značne opotrebované, čo sa prejavovalo v horšej kvalite úpravy tratí,“ doplnil vedúci športového úseku ZAaRES Matej Libič.
Dobrovoľná zbierka na úpravu bežkárskych tratí v okolí Banskej Bystrice bola spustená v pondelok a potrvá do 30. apríla. Prispieť je možné platbou na účet alebo osobne v hotovosti v pokladnici ZAaRES na Švermovej ulici.
