Na rozsiahlu rekonštrukciu Warholovho múzea prišla prvá splátka

Prešov/Medzilaborce 4. februára (TASR) – Na Úrad Prešovského samosprávneho kraja (PSK) dorazila druhá splátka z celkovej sumy 7,1 milióna eur na rozsiahlu rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach. Pre TASR to potvrdila Daša Jeleňová z oddelenia komunikácie a propagácie úradu s tým, že kraj ako zriaďovateľ múzea už urobil všetky potrebné kroky k príprave projektu.



"V rukách máme stavebné povolenie a podpísanú zmluvu s dodávateľom realizačného projektu, ktorý bude v zmysle zmluvy o dielo vypracovaný do 31. marca 2021. Súbežne s dokončením realizačného projektu bude prebiehať príprava verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác," priblížila s tým, že ak bude proces napredovať podľa plánu, verejné obstarávanie chce kraj vyhlásiť do konca mája.



Prvú splátku vo výške dva milióny eur dostal kraj od ministerstva financií po niekoľkomesačnom zdržaní v septembri 2020, aktuálne prijal PSK úhradu druhej splátky vo výške štyroch miliónov eur. "Podľa pôvodne schváleného uznesenia vlády SR a harmonogramu očakávame poslednú tretiu časť tranže v objeme 1,1 milióna eur do 31. januára 2022," doplnila Jeleňová s tým, že so samotnými rekonštrukčnými prácami by sa malo začať najneskôr na jar budúceho roka.



Dotáciu vo výške 7,1 milióna eur na komplexnú rekonštrukciu vonkajších a vnútorných priestorov MMUAW schválila bývalá vláda na jednom zo svojich výjazdových rokovaní. Jej cieľom je zjednotiť interiér s exteriérom a výrazne zmodernizovať múzeum pre 21. storočie. Zámeru má napomôcť najmä takzvaná konštrukčná responzívna fasáda, ktorú riaditeľ múzea Martin Cubjak prirovnáva k Pompidou v Paríži.



Múzeum, ako i PSK v súvislosti s potrebou komplexnej rekonštrukcie kultúrneho stánku poukazujú najmä na skutočnosť, že ide o jediné múzeum svojho druhu v Európe, ktoré je zároveň najsilnejším prvkom regiónu, čo sa týka možností jeho rozvoja.