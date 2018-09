Na Úrade Košického samosprávneho kraja rokovali o parku Haniska

Cieľom rokovania bolo oboznámenie sa so stavom zvažovanej investície na východe Slovenska, ako aj ďalšími krokmi potrebnými na to, aby bol projekt strategického parku s ďalším investorom úspešný.

Košice 25. septembra (TASR) – Strategický park Haniska pri Košiciach by sa mal nachádzať na rozsiahlom území, a preto je potrebné zaoberať sa zmenami územných plánov obcí, ako aj dopravnou problematikou s nadväznosťou na územné plány mesta Košice a Košického samosprávneho kraja (KSK). Uviedol to predseda KSK Rastislav Trnka v súvislosti s pracovným stretnutím k strategickému parku Haniska, ktoré sa konalo v pondelok (24.9.) na Úrade KSK.



Cieľom rokovania bolo oboznámenie sa s aktuálnym stavom zvažovanej investície na východe Slovenska, ako aj ďalšími krokmi potrebnými na to, aby bol projekt strategického parku s ďalším investorom úspešný. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia KSK, mesta Košice, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a spoločnosti InvEast, starostovia dotknutých obcí a obcí mikroregiónu Hornád, ako aj členovia komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva KSK. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.



Úrad KSK odporučil spracovať územnoplánovacie podklady, ktoré budú obsahovať všetky informácie pre zabezpečenie technickej a dopravnej infraštruktúry, a navrhnú priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. Bližšie by sa malo špecifikovať aj využitie železničnej dopravy, smerovanie nákladnej dopravy a napojenie strategického parku na existujúcu cestnú sieť.



Ako uviedol predseda komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva KSK Ladislav Rovinský, ďalšie takéto stretnutie sa uskutoční v druhej polovici novembra. "Dovtedy potrebuje mesto Košice získať podklady, a to návrh konceptu územného plánu mesta, Košický samosprávny kraj pre územný plán VÚC a obce pre ich územné plány," uviedol Rovinský.



Vybudovanie strategického parku Haniska schválila vláda SR v apríli tohto roka a park získal status významnej investície vo verejnom záujme. Nachádzať by sa mal na ploche viac ako 900 hektárov v katastrálnom území obcí Haniska, Valaliky, Geča, Čaňa, Sokoľany a Šaca. Vytvoriť by mal predpoklad na prilákanie nových investícií na východnom Slovensku, a tým aj vznik nových pracovných miest.