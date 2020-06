Na Úrade Košického samosprávneho kraja už pracujú v riadnom režime

Košice 8. júna (TASR) – Uvoľňovanie opatrení zavedených proti šíreniu nového koronavírusu sa prejavilo aj v chode Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK). Zrušená už bola práca zamestnancov z domu a v samostatnej miestnosti v budove úradu sú možné pracovné stretnutia s osobami, ktoré nie sú zamestnancami kraja. "V najbližších dňoch by mala byť obnovená aj riadna prevádzka kancelárie prvého kontaktu, ktorá poskytuje sociálne poradenstvo," informovala v pondelok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Zamestnanci naďalej pokračujú s distribúciou ochranných pomôcok, aktuálne úrad prerozdeľuje medzi lekárov v kraji takmer 170.000 kusov chirurgických masiek a respirátorov.



Opatrenia prijaté proti pandémii ochorenia COVID-19 v uplynulých troch mesiacoch zahŕňali zrušenie zahraničných pracovných ciest zamestnancov, zákaz stretnutí v budove úradu s ľuďmi, ktorí nie sú zamestnancami kraja, a zavedenie práce z domu. Úrad sa tak snažil minimalizovať pohyb ľudí na pracovisku. "Takzvaný home office využívalo napríklad v marci priebežne 130 zamestnancov. Až 71 bolo v prvý mesiac pandémie práceneschopných a 14 využilo ošetrovné člena rodiny. Ani jednu z týchto možností nevyužilo iba 18 zamestnancov," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Pandémia zmenila aj pracovnú náplň viacerých zamestnancov. Odbor sociálnych vecí okrem iného zabezpečoval obsluhu infoliniek, ktoré poskytovali informácie o novom koronavíruse seniorom aj lekárom v kraji. Zamestnanci so zdravotníckym vzdelaním absolvovali špeciálne školenie na odoberanie vzoriek biologického materiálu pomocou PCR testov. Svojpomocne tak otestovali 1100 zamestnancov zariadení sociálnych služieb, 350 zamestnancov autobusových dopravcov a testom sa podrobilo aj 190 zamestnancov úradu.



Zamestnanci odborov zdravotníctva a sociálnych vecí distribuovali ochranné pomôcky lekárom, zdravotníkom aj zariadeniam sociálnych služieb. Celkovo bolo od polovice marca distribuovaných takmer milión kusov ochranných pomôcok, medzi nimi boli rúška, respirátory, ochranné obleky, okuliare, rukavice aj rýchlotesty. "Ochranné pomôcky sme distribuovali do ambulancií v kraji a verejným aj neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Iba poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vrátane lekární je v rámci Košického kraja viac ako 2000. Vzhľadom na tieto vysoké čísla zamestnanci vnútornej prevádzky a ďalší balili ochranné pomôcky a distribuovali ich aj mimo pracovnej doby a cez víkendy. Chcem sa preto poďakovať všetkým kolegom, ktorí pristúpili k týmto novým úlohám zodpovedne. Aj preto sme sa rozhodli odmeniť niektorých mimoriadnou odmenou," uviedol Trnka.