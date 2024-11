V Prešove merali škodlivé častice z dopravy

Prešov 14. novembra (TASR) - V Prešove sa ako v jednom zo slovenských miest uskutočnilo v uplynulých dňoch odborné meranie znečistenia ovzdušia, konkrétne ultrajemných prachových častíc v ovzduší. Udialo sa v réžii Kaare Press-Kristensena z Dánska a Centra pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA). Súčinnosť poskytli tiež krajskí manažéri kvality ovzdušia z Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a zo Slovenskej agentúry životného prostredia. Meranie uskutočnili i v budove Úradu PSK. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Presnými lokalitami meraní daných častíc boli v Prešove jeho centrum s pešou zónou či križovatka Arm. gen. L. Svobodu a L. Novomeského na sídlisku Sekčov známa frekventovaným tranzitom kamiónov. Do zoznamu sa dostala i rodinná zástavba pri Vranovskej ulici a husto osídlená lokalita Obrancov mieru - Požiarnická na Sídlisku II či mestské pozadie," uviedla Jeleňová.



Ako pokračovala, odborníci zároveň pristúpili k monitorovaniu i na najrušnejšej križovatke na Námestí mieru. Stalo sa tak v čase najväčšej dopravnej špičky od 14.00 h až do večerných hodín. Nevynechali pritom ani samotnú budovu Úradu PSK a jeho medziposchodia.



"Na ultrajemné častice prachu sa zamerali z dôvodu ich vysokej koncentrácie v ovzduší a významného vplyvu na zdravie obyvateľov. Pre zdravie sú nebezpečné z dôvodu, že vzhľadom na svoju malú veľkosť sa nezachytia v dýchacích cestách, ale prenikajú cez pľúca až do krvi, kde sa kumulujú v jednotlivých orgánoch tela a spôsobujú vážne choroby," vysvetlila Jeleňová.



Slovenská republika patrí podľa jej slov k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, a zmienený projekt je jedným z opatrení prijatých na jej zlepšenie. Okrem toho má za cieľ zvýšiť povedomie o dôležitosti čistého vzduchu pre zdravie ľudí a celkovo životného prostredia. Občianske združenie CEPTA je pridružený partner projektu LIFE Populair.