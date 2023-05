Na Úrade Prešovského kraja sa prvýkrát prakticky maturovalo

Prešov 18. mája (TASR) - Úrad Prešovského samosprávneho kraja (PSK) bol dejiskom konania sa praktickej maturitnej skúšky. Stalo sa tak prvýkrát v jeho histórii. Maturantka Obchodnej akadémie na Masarykovej ulici v Prešove, organizačnej zložky spojenej školy, Bianka Šoltésová, absolvovala praktickú maturitu v odbore ekonomické a obchodné služby. Na výbornú ju zložila vo štvrtok. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Praktická maturita sa na Úrade PSK realizovala na základe učebnej zmluvy o odbornom vzdelávaní medzi prešovskou krajskou samosprávou a žiačkou, ktorá bola podpísaná v školskom roku 2019/2020 na základe zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.



"Prebiehala od 9.00 do 9.30 h pred päťčlennou predmetovou maturitnou komisiou zloženou zo zástupcov spojenej školy, Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej na Plzenskej ulici a odboru školstva Úradu PSK. Medzi prizvanými boli aj riaditeľ zmienenej spojenej školy a regionálny koordinátor Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre duál," uviedla Lehotská.



PSK bol podľa jej slov prvý z krajov, ktorý od Republikovej únie zamestnávateľov získal osvedčenie o spôsobilosti poskytovať od školského roka 2019/2020 praktické vyučovanie žiakom v odbore ekonomické a obchodné služby.



V školskom roku 2022/2023 je na území PSK do duálneho vzdelávania zapojených celkovo 34 stredných škôl a 1326 žiakov. Z toho 1046 žiakov zo stredných škôl, ktoré zriaďuje PSK. Počet zamestnávateľov, ktorí majú uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní so strednými odbornými školami, je v súčasnosti 257.