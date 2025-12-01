< sekcia Regióny
Na úrade v Detve nainštalovali šesť bezpečnostných kamier
Detviansky mestský úrad totiž nemá recepciu ani vrátnicu, ktoré by kontrolovali vstup a pohyb osôb.
Autor TASR
Detva 1. decembra (TASR) - V priestoroch Mestského úradu v Detve nainštalovali šesť bezpečnostných kamier. Chrániť majú majetok, zamestnancov aj návštevníkov budovy. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že detviansky mestský úrad nemá recepciu ani vrátnicu, ktoré by kontrolovali vstup a pohyb osôb. V budove sa podľa neho denne nachádzajú ľudia, ktorí prichádzajú riešiť rôzne životné situácie. Od jednoduchých administratívnych úkonov až po zložité majetkové či sociálne problémy.
Mesto uvádza, že podľa zverejneného oznámenia o spracúvaní osobných údajov je účelom monitorovania ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením. Záznamy uchovávajú 72 hodín a spracúvanie prebieha v súlade s ochranou osobných údajov (GDPR). Podotýka, že aj keď je kamera vnímaná ako technické opatrenie, jej prítomnosť má preventívny charakter. „Na chodbách úradu býva občas rušno, riešia sa konfliktné situácie a mestská polícia už musela viackrát zasahovať,“ konštatuje. Zavedenie kamerového systému preto vníma vedenie mesta ako krok k väčšiemu poriadku a bezpečiu. Kamery snímajú iba vnútorné priestory budovy. Monitorujú vstupy, chodby a vybrané časti úradu.
Primátor Detvy Branislav Baran povedal, že nie všetci ľudia prichádzajú k úradu s dobrým úmyslom. Pripomenul tak prípad zo začiatku júna tohto roka, keď sa páchateľ v nočných hodinách pokúsil podpáliť budovu mestského úradu. Najprv polial horľavinou priestor pri vchodových dverách a zapálil ho, no oheň sa nerozšíril. Následne sa presunul k vchodu do obradnej siene, kde zapálil izolačný polystyrén. Po krátkom horení plameň zhasol a škoda bola podľa samosprávy len minimálna.
Pokus o zapálenie budovy mestského úradu vyšetrovala polícia. „V rámci priestupku bola vec objasnená, kde bola zistená osoba, ktorá sa k veci priznala,“ zhrnula hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
