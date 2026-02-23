< sekcia Regióny
Na úrade v Detve uzatvorili vlani 234 zmlúv k nájomným bytom
Významným krokom boli podľa samosprávy pokračujúci výkup a zámena pozemkov pre výstavbu druhej etapy cesty pre cyklistov.
Autor TASR
Detva 23. februára (TASR) - Na Mestskom úrade v Detve uzatvorili vlani 234 zmlúv k nájomným bytom na uliciach Štúrova, Dolinky a Petra Jilemnického. Samospráva má vo vlastníctve 403 nájomných bytov, ktoré boli počas vlaňajšieho celého roka obsadené na 100 percent. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že napriek zvýšeniu nájomného sa mestu podarilo znížiť celkový dlh na nájomnom. Medziročne podľa samosprávy klesol o viac ako 2000 eur. „Našou snahou je, aby mestské byty slúžili tým, ktorí ich skutočne potrebujú, a zároveň aby sa dlhodobo nezvyšovali nedoplatky, ktoré zaťažujú mestský rozpočet,“ objasnila vedúca oddelenia správy majetku detvianskeho mestského úradu Alena Olšiaková. V roku 2025 mesto poskytlo jeden dvojizbový nájomný byt trom mladým ľuďom, ktorí odišli z detského domova.
Za rok 2025 uzatvorilo oddelenie správy majetku celkovo 890 zmlúv a dodatkov k zmluvám. Najväčší podiel tvorili nájomné zmluvy, nechýbali však ani kúpne, zmluvy o zriadení vecného bremena, zámenné zmluvy či zmluvy súvisiace s dodávkami a pripojeniami. „Popri administratívnej práci sa oddelenie venovalo aj usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom, ktoré sú dôležité pre ďalší rozvoj mesta,“ spomenul hovorca.
Významným krokom boli podľa samosprávy pokračujúci výkup a zámena pozemkov pre výstavbu druhej etapy cesty pre cyklistov. Pod touto stavbou vlani vykúpili alebo zamenili 1732 štvorcových metrov pozemkov. Celkovo sa mestu Detva podarilo získať alebo delimitovať 16.366 štvorcových metrov pozemkov. Nachádzajú sa pod plánovanou cestou pre cyklistov, cestnými komunikáciami, spevnenými plochami na Námestí mieru, v okolí vodojemu na Stavanisku, pri amfiteátri či pri športovej hale. Mesto v roku 2025 odpredalo alebo zamenilo 11.225 štvorcových metrov pozemkov zo svojho majetku.
Oddelenie správy majetku malo vlani podiel aj na príprave materiálov pre rokovania mestského zastupiteľstva. Takmer polovica všetkých predložených návrhov sa týkala majetkových otázok. Bolo to od kúpy a zámeny pozemkov cez nájmy až po zverenie či vyradenie mestského majetku.
