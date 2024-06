Na úrade v Rožňave sa pre mimoriadne teplé dni posúva pracovná doba

Rožňava 18. júna (TASR) - Mesto Rožňava posúva pracovnú dobu na mestskom úrade. Úrad bude fungovať od skorého rána, úradné hodiny však budú končiť skôr. Dôvodom je ochrana zamestnancov pred teplom, opatrenie bude platiť do odvolania. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



Pracovná doba na rožňavskom mestskom úrade bude od 24. júna posunutá od 6.00 h do 14.00 h. V rámci úradných hodín bude od 11.30 do 12.30 h vyhradená obedná prestávka.



"Posunutie pracovnej doby sa nevzťahuje na kanceláriu prvého kontaktu a matričný úrad, kde sú zachované pôvodné úradné hodiny," priblížila samospráva. Na ostatných odboroch úradu sa stránky budú vybavovať do 14.00 h s výnimkou piatku, kedy budú úradné hodiny do 11.30 h.