Na urgente na Kramároch ošetrili na Štedrý večer 148 detí

Bratislava 27. decembra (TASR) - Na urgentnom príjme v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) na Štedrý deň ošetrili 148 detí. Išlo najmä o respiračné a tráviace ťažkosti. Objavili sa aj dva prípady vyberania drobného cudzieho telesa. Pre TASR to uviedla Zuzana Čižmáriková z NÚDCH.



"Aj tento rok aj mnohé nočné zmeny sú poznačené tým, že deti prichádzajú s problémami, ktoré by rodičia zvládli aj doma, a určite by im pri mnohých prípadoch bolo lepšie v posteli, ako tráviť dlhé hodiny na urgentnom príjme," podotkla s tým, že zdravotníci však rozumejú strachu rodiča o dieťa.



Pripomína aplikáciu NÚDCH, ktorá rodičom pomôže sledovať symptómy dieťaťa, vyhodnocovať ich intenzitu a trvanie a poskytuje tiež rady, ako postupovať pri život ohrozujúcich stavoch. "Aplikácia ich postupne prevedie nielen procesom domáceho ošetrenia, ale aj ich napríklad navedie na to, či už treba vyhľadať lekársku pomoc, alebo nie," dodala Čižmáriková.











