Utorok 7. apríl 2026Meniny má Zoltán
Na urgente v NÚDCH počas veľkonočných sviatkov ošetrili 788 detí

Na snímke budova urgentého príjmu Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Hospitalizáciu si vyžiadali aj štyri deti so závažnými zraneniami po dopravných nehodách.

Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave ošetrili na urgente počas veľkonočných sviatkov celkom 788 detských pacientov. Úraz bol dôvodom návštevy u približne jednej tretiny pacientov. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.

„Veľmi častým mechanizmom úrazu boli pády z bicyklov a kolobežiek, pričom deti utrpeli zlomeniny horných končatín, otvorené aj zatvorené zranenia hlavy a iné úrazy. Časť takto zranených detí vyžadovala ústavnú zdravotnú starostlivosť a ošetrenie v celkovej anestézii. Niektoré deti nepoužívali ochranné prostriedky, akými sú prilby a chrániče na horné a dolné končatiny,“ priblížila hovorkyňa.

Hospitalizáciu si vyžiadali aj štyri deti so závažnými zraneniami po dopravných nehodách. Veľkú skupinu predstavovali tiež pacienti s tráviacimi ťažkosťami - vracaním a hnačkami spôsobenými pravdepodobne infekčným vyvolávateľom. Ošetrené boli aj deti s akútnymi infekciami horných a dolných ciest.

V starostlivosti lekárov skončilo aj 12 detí s poruchou vedomia navodenou toxickým účinkom alkoholu a v niektorých prípadoch aj v kombinácii s inými návykovými látkami. „Zdravotný stav jedného z týchto detí si vyžiadal ústavnú zdravotnú starostlivosť pre závažnosť toxického účinku a závažnosť pridružených úrazov. Najmladšie opité dieťa s poruchou vedomia malo 12 rokov,“ dodala Kamenická.
PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

TÝŽDENNÍK: Hlas-SD nie je Smer-SD

Misia Artemis 2 sa dostala za Mesiac, komunikáciu obnovili

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka