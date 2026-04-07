< sekcia Regióny
Na urgente v NÚDCH počas veľkonočných sviatkov ošetrili 788 detí
Hospitalizáciu si vyžiadali aj štyri deti so závažnými zraneniami po dopravných nehodách.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. apríla (TASR) - Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave ošetrili na urgente počas veľkonočných sviatkov celkom 788 detských pacientov. Úraz bol dôvodom návštevy u približne jednej tretiny pacientov. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.
„Veľmi častým mechanizmom úrazu boli pády z bicyklov a kolobežiek, pričom deti utrpeli zlomeniny horných končatín, otvorené aj zatvorené zranenia hlavy a iné úrazy. Časť takto zranených detí vyžadovala ústavnú zdravotnú starostlivosť a ošetrenie v celkovej anestézii. Niektoré deti nepoužívali ochranné prostriedky, akými sú prilby a chrániče na horné a dolné končatiny,“ priblížila hovorkyňa.
Hospitalizáciu si vyžiadali aj štyri deti so závažnými zraneniami po dopravných nehodách. Veľkú skupinu predstavovali tiež pacienti s tráviacimi ťažkosťami - vracaním a hnačkami spôsobenými pravdepodobne infekčným vyvolávateľom. Ošetrené boli aj deti s akútnymi infekciami horných a dolných ciest.
V starostlivosti lekárov skončilo aj 12 detí s poruchou vedomia navodenou toxickým účinkom alkoholu a v niektorých prípadoch aj v kombinácii s inými návykovými látkami. „Zdravotný stav jedného z týchto detí si vyžiadal ústavnú zdravotnú starostlivosť pre závažnosť toxického účinku a závažnosť pridružených úrazov. Najmladšie opité dieťa s poruchou vedomia malo 12 rokov,“ dodala Kamenická.
„Veľmi častým mechanizmom úrazu boli pády z bicyklov a kolobežiek, pričom deti utrpeli zlomeniny horných končatín, otvorené aj zatvorené zranenia hlavy a iné úrazy. Časť takto zranených detí vyžadovala ústavnú zdravotnú starostlivosť a ošetrenie v celkovej anestézii. Niektoré deti nepoužívali ochranné prostriedky, akými sú prilby a chrániče na horné a dolné končatiny,“ priblížila hovorkyňa.
Hospitalizáciu si vyžiadali aj štyri deti so závažnými zraneniami po dopravných nehodách. Veľkú skupinu predstavovali tiež pacienti s tráviacimi ťažkosťami - vracaním a hnačkami spôsobenými pravdepodobne infekčným vyvolávateľom. Ošetrené boli aj deti s akútnymi infekciami horných a dolných ciest.
V starostlivosti lekárov skončilo aj 12 detí s poruchou vedomia navodenou toxickým účinkom alkoholu a v niektorých prípadoch aj v kombinácii s inými návykovými látkami. „Zdravotný stav jedného z týchto detí si vyžiadal ústavnú zdravotnú starostlivosť pre závažnosť toxického účinku a závažnosť pridružených úrazov. Najmladšie opité dieťa s poruchou vedomia malo 12 rokov,“ dodala Kamenická.