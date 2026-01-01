< sekcia Regióny
Na urgentnom príjme NÚDCH ošetrili počas Silvestra 90 detí
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Na Klinike pediatrickej urgentnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave počas Silvestra ošetrili 90 detí. Prevažovali stavy s horúčkou a tráviace ťažkosti. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.
„Okrem iných bolo ambulantne ošetrené štvorročné dieťa s úrazom oka prskavkou, neodkladná zdravotná starostlivosť bola poskytnutá piatim deťom vo veku od 15 do 18 rokov s akútnou otravou alkoholom a inými návykovými látkami, pri jednom z týchto detí s agresívnym správaním asistovala polícia,“ uviedla Kamenická.
Dodala, že jedno 16-ročné dieťa intoxikované alkoholom ostalo hospitalizované so zatvoreným úrazom hlavy a jedno dieťa so zlomeninou predlaktia hospitalizovali s potrebou operácie.
