Urgentný príjem UNLP Košice na Triede SNP čelí väčšiemu náporu ľudí

Košice 21. júna (TASR) – Na urgentnom príjme Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice na Triede SNP počas uplynulého víkendu ošetrili 240 pacientov. Ako TASR informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková, zvýšený nápor zvládajú.



Na tomto pracovisku sa v súčasnosti starajú o urgentných traumatologických pacientov z celého kraja. Dôvodom je požiar, ktorý vo štvrtok vypukol v objekte Urgentného príjmu UNLP na Rastislavovej ulici



„Za víkend sme ich ošetrili 240, v sobotu (19. 6.) 111 a včera dokonca 129 traumatologických pacientov. Sú to vysoké počty, bežne mávame od 60 do 80 pacientov,“ uviedla primárka oddelenia urgentného príjmu Ivana Jurčová. Situáciu podľa jej slov zvládajú najmä vďaka dobrej organizácii práce.



„Už od štvrtka večera posilnil kompletný 'trauma tím' z Kliniky úrazovej chirurgie z Rastislavovej našich traumatológov na Triede SNP,“ dodala.



Evidujú aj mierny nárast počtu prijatých pacientov na internej ambulancii, súvisí to s kolapsmi z tepla. Podľa UNLP ich zatiaľ zdravotníci v tzv. novej nemocnici zvládajú bez problémov. „Tieto prípady sa väčšinou riešia ambulantne, stačí infúzna liečba a prísun tekutín,“ spresnila Krišková.



Výkonný riaditeľ nemocnice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa pripomenul, že po požiari reprofilizovali lôžka a okrem urgentného príjmu na Triede SNP posilnili o traumatológov a anestéziológov aj ďalšie kliniky a oddelenia, na ktoré boli prevezení pacienti po požiari.



Oheň zasiahol priestory septického oddelenia Kliniky úrazovej chirurgie, k zraneniam nedošlo. Z dôvodu zadymenia však museli evakuovať 56 pacientov. Vedenie nemocnice odhaduje vzniknuté škody do sumy 500.000 eur.