Na urgentnom príjme v Bojniciach ošetrili viac ako 32.000 pacientov

Bojnice 9. novembra (TASR) - Zdravotníci ošetrili na novom urgentnom príjme Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach od jeho spustenia vlani v októbri do septembra tohto roka viac ako 32.000 pacientov. Informovala o tom referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Barbora Jánošková.



"Na urgentnom príjme prvého typu zdravotníci poskytli pomoc pacientom z odbornosti interného, pľúcneho, neurologického, psychiatrického, chirurgického, urologického, traumatologického, očného či oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny," konkretizovala Jánošková.



Urgentný príjem v bojnickej nemocnici podľa nej patrí k najmodernejším na Slovensku, priestory zahŕňajú recepciu, päť ambulancií, sadrovňu, expektačné lôžka, izolačku a jednotku úrazovej starostlivosti s podpornými prevádzkami či zelenú pochôdznu strechu. "Kraj do jeho stavebného vybudovania investoval viac ako štyri milióny eur z vlastného rozpočtu, zvyšok v sume 1,2 milióna eur tvorilo prvotné vybavenie a RTG prístroj. Následne bol refinancovaný z prostriedkov, ktoré nemocnica získala z Plánu obnovy a odolnosti SR," pripomenula Jánošková.



Veľkou výhodou príjmu je podľa nej nepochybne strategická poloha, ktorá umožňuje čo najlepšie prepojenie pavilónu s operačnými sálami a prístupovou cestou do nemocnice.