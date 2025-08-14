< sekcia Regióny
Na urgentnom príjme vo Zvolene evidujú nárast tráviacich ťažkostí
Na základe stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva tak v tomto zdravotníckom zariadení momentálne zaviedli zákaz návštev.
Autor TASR
Zvolen 14. augusta (TASR) - Na urgentnom príjme zvolenskej nemocnice evidujú v posledných týždňoch výrazný nárast pacientov s tráviacimi ťažkosťami. TASR o tom informovala vedúca sestra urgentného príjmu prvého typu v Nemocnici Agel Zvolen Katarína Liptáková.
Dodala, že na základe stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva tak v tomto zdravotníckom zariadení momentálne zaviedli zákaz návštev. Platí do odvolania. Zdôraznila, že v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka majú viac ako dvojnásobný počet prípadov žalúdočných ťažkostí a viac ako štvornásobný nárast akútnych črevných viróz. Najčastejšie sú to podľa nej akútne poruchy trávenia, ktoré sprevádzajú bolesti brucha, pocity na zvracanie, zvracanie a hnačka. Spomenula, že pacient môže mať aj zvýšenú teplotu. „Ošetrujeme najmä dospelých pacientov vrátane tehotných žien, ale aj seniorov a detí,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, liečba spočíva vo zvýšenom pitnom režime, v šetrnej diéte a symptomatickej terapii. Tá sa zameriava na zmiernenie alebo odstránenie prejavov choroby. „Odporúčame dôslednú hygienu rúk, teda umývanie alebo ich dezinfekciu vždy pred jedlom, po použití toalety a po návrate z verejných priestorov,“ poznamenala.
Dodala, že na základe stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva tak v tomto zdravotníckom zariadení momentálne zaviedli zákaz návštev. Platí do odvolania. Zdôraznila, že v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka majú viac ako dvojnásobný počet prípadov žalúdočných ťažkostí a viac ako štvornásobný nárast akútnych črevných viróz. Najčastejšie sú to podľa nej akútne poruchy trávenia, ktoré sprevádzajú bolesti brucha, pocity na zvracanie, zvracanie a hnačka. Spomenula, že pacient môže mať aj zvýšenú teplotu. „Ošetrujeme najmä dospelých pacientov vrátane tehotných žien, ale aj seniorov a detí,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, liečba spočíva vo zvýšenom pitnom režime, v šetrnej diéte a symptomatickej terapii. Tá sa zameriava na zmiernenie alebo odstránenie prejavov choroby. „Odporúčame dôslednú hygienu rúk, teda umývanie alebo ich dezinfekciu vždy pred jedlom, po použití toalety a po návrate z verejných priestorov,“ poznamenala.