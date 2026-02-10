< sekcia Regióny
Na urgentnom príjme vo Zvolene narástol počet ošetrených pacientov
Urgent zaznamenal zvýšený nápor pacientov aj počas vlaňajšieho leta. Súvisel nielen s výskytom úrazov, dôvodom bolo aj čerpanie dovoleniek v praktických i odborných ambulanciách.
Autor TASR
Zvolen 10. februára (TASR) - Rok 2025 na urgentnom príjme zvolenskej nemocnice charakterizoval nárast počtu ošetrených pacientov. V roku 2024 ich ošetrili 24.693, vlani ich bolo 26.100, čo predstavuje nárast o 1407 ľudí. TASR o tom informovala vedúca sestra urgentného príjmu nemocnice vo Zvolene Katarína Liptáková.
Ako uviedla, vo Zvolene je urgentný príjem prvého typu s kapacitou troch ambulancií. „Zabezpečuje akútnu zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť približne 160.000 obyvateľov vrátane priľahlých regiónov,“ objasnila. V Banskej Bystrici funguje urgentný príjem druhého typu, ktorý má širšie personálne aj priestorové kapacity.
Významnú časť pacientov vo Zvolene vlani tvorili prípady, ktoré si nevyžadujú okamžité ošetrenie na urgentne. To má podľa Liptákovej vplyv na predlžovanie čakacích dôb u menej naliehavých stavov. „Poradie pacientov však neurčuje času príchodu, ale Manchester Triage System (MTS). Akútne a život ohrozujúce stavy sú ošetrované prednostne a bez čakania,“ vysvetlila.
Vedúca sestra doplnila, že Silvester 2025 patril medzi najvyťaženejšie dni roka. „Bolo to s kombináciou úrazov, intoxikácií a akútnych kolapsových stavov vrátane prípadov súvisiacich s alkoholom a návykovými látkami,“ reagovala.
Urgent zaznamenal zvýšený nápor pacientov aj počas vlaňajšieho leta. Súvisel nielen s výskytom úrazov, dôvodom bolo aj čerpanie dovoleniek v praktických i odborných ambulanciách. V porovnaní s letom v roku 2024 však nie je nárast pacientov výrazný.
Počas júla a augusta 2025 vybavil urgentný príjem v priemere 64 pacientov denne. Z toho 40 pacientov denne ošetrila chirurgická, 15 pacientov interná a deväť pacientov neurologická ambulancia. Najvyššiu záťaž tak zaznamenala chirurgia, kde ošetrili spolu 2495 pacientov. V internej ich bolo 952 a v neurologickej 560. „Najčastejšie diagnózy na chirurgii boli bolesti brucha, pomliaždeniny nôh, povrchové poranenia hrudníka, výrony členkov a rany rúk,“ zdôraznila Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
