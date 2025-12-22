< sekcia Regióny
Na úrovni obce Reca zrazil v nedeľu vlak muža
Poverený príslušník odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Na úrovni obce Reca (okres Senec) zrazil vlak muža. Zrážka sa stala v nedeľu (21. 12.) krátko pred 23.00 h. Železničná doprava bola v danom úseku dočasne obmedzená. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
„Podľa doposiaľ zistených informácií rušňovodič, ktorý viedol rýchlik v smere z Českej republiky do Nových Zámkov, na úrovni obce Reca zbadal osobu v koľajisku, pričom zrážke už nedokázal zabrániť. Muž doposiaľ nezistenej totožnosti utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ priblížili policajti.
Poverený príslušník odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Okolnosti a presná príčina udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
„Podľa doposiaľ zistených informácií rušňovodič, ktorý viedol rýchlik v smere z Českej republiky do Nových Zámkov, na úrovni obce Reca zbadal osobu v koľajisku, pričom zrážke už nedokázal zabrániť. Muž doposiaľ nezistenej totožnosti utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ priblížili policajti.
Poverený príslušník odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Okolnosti a presná príčina udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.