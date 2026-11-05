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Na Urpíne pribudla atrakcia, visutá lávka ponúka unikátne výhľady
Najpohodlnejšia trasa k lávke vedie po modrej značke popri barokovej kalvárii a zvládnu ju aj rodiny s deťmi.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. novembra (TASR) - Vrch Urpín nad Banskou Bystricou má novú atrakciu. Mesto v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko vo štvrtok sprístupnilo novú visutú lávku s panoramatickým výhľadom na mesto i okolité pohoria. Je dlhá desať metrov, váži 2,5 tony a jej súčasťou sú oceľové bezpečnostné siete a rošty s protišmykovým povrchom. Pri návrhu vyhliadky sa kládol dôraz na to, aby lávka vizuálne nenarúšala prirodzený charakter a siluetu Urpína.
„Pri návrhu vyhliadky sme sa inšpirovali osvedčenými riešeniami z náročných horských terénov. Využili sme technické prvky preverené praxou v alpských strediskách, na Skalke či Lomnickom štíte. Prioritou bolo naplnenie funkčných a bezpečnostných parametrov, akým je napríklad protišmykový povrch roštov a kotvenie, ktoré zaručuje stabilitu i pri nepriaznivom počasí,“ vysvetlil výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč.
Výber visutej lávky namiesto klasickej rozhľadne mal aj praktický a legislatívny dôvod. Výstavbu vysokej veže v tejto lokalite neumožňujú výškové obmedzenia a ochranné pásma neďalekého letiska Sliač.
„Išlo nám predovšetkým o bezpečnosť návštevníkov, keďže ide o známu a obľúbenú lokalitu. Podarilo sa nájsť technické riešenie, ktoré vyhliadku zabezpečilo a prirodzene zapadlo do terénu,“ doplnil primátor Ján Nosko.
Podľa neho myšlienka projektu sa zrodila už v roku 2022, keď boli vypracované prvé konkrétne štúdie. Zatiaľ čo náklady na dominantné vyhliadkové veže dosahujú výšku okolo 500.000 eur, Banská Bystrica zvolila cenovo efektívne riešenie. Celá investícia do lávky predstavovala približne 50.000 eur. Projekt mesto realizovalo vďaka externým zdrojom od Ministerstva cestovného ruchu a športu SR cez OOCR Stredné Slovensko.
Najpohodlnejšia trasa k lávke vedie po modrej značke popri barokovej kalvárii a zvládnu ju aj rodiny s deťmi. Alternatívou je trasa cez náučný chodník Serpentíny Urpín po žltej značke.
Skalná vyhliadka bola dlhodobo obľúbeným miestom. Najmä za šera tam však hrozilo riziko úrazu či pádu. Z uvoľneného skalného terénu sa navyše občas uvoľňovali kamene smerom k frekventovanej železničnej trati. Pevná oceľová konštrukcia a bezpečnostné siete zvyšujú bezpečnosť návštevníkov a pomáhajú chrániť trať pred padajúcimi kameňmi.
„Pri návrhu vyhliadky sme sa inšpirovali osvedčenými riešeniami z náročných horských terénov. Využili sme technické prvky preverené praxou v alpských strediskách, na Skalke či Lomnickom štíte. Prioritou bolo naplnenie funkčných a bezpečnostných parametrov, akým je napríklad protišmykový povrch roštov a kotvenie, ktoré zaručuje stabilitu i pri nepriaznivom počasí,“ vysvetlil výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč.
Výber visutej lávky namiesto klasickej rozhľadne mal aj praktický a legislatívny dôvod. Výstavbu vysokej veže v tejto lokalite neumožňujú výškové obmedzenia a ochranné pásma neďalekého letiska Sliač.
„Išlo nám predovšetkým o bezpečnosť návštevníkov, keďže ide o známu a obľúbenú lokalitu. Podarilo sa nájsť technické riešenie, ktoré vyhliadku zabezpečilo a prirodzene zapadlo do terénu,“ doplnil primátor Ján Nosko.
Podľa neho myšlienka projektu sa zrodila už v roku 2022, keď boli vypracované prvé konkrétne štúdie. Zatiaľ čo náklady na dominantné vyhliadkové veže dosahujú výšku okolo 500.000 eur, Banská Bystrica zvolila cenovo efektívne riešenie. Celá investícia do lávky predstavovala približne 50.000 eur. Projekt mesto realizovalo vďaka externým zdrojom od Ministerstva cestovného ruchu a športu SR cez OOCR Stredné Slovensko.
Najpohodlnejšia trasa k lávke vedie po modrej značke popri barokovej kalvárii a zvládnu ju aj rodiny s deťmi. Alternatívou je trasa cez náučný chodník Serpentíny Urpín po žltej značke.
Skalná vyhliadka bola dlhodobo obľúbeným miestom. Najmä za šera tam však hrozilo riziko úrazu či pádu. Z uvoľneného skalného terénu sa navyše občas uvoľňovali kamene smerom k frekventovanej železničnej trati. Pevná oceľová konštrukcia a bezpečnostné siete zvyšujú bezpečnosť návštevníkov a pomáhajú chrániť trať pred padajúcimi kameňmi.