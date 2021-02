Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie začal letný semester

Košice 8. februára (TASR) – Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach sa v pondelok začal letný semester akademického roka 2020/21. Výučba sa vo všetkých študijných programoch a ich ročníkoch realizuje dištančnou formou. Letný semester potrvá do 7. mája. Informovala o tom univerzita.



"Robíme všetko preto, aby študenti získali predpísaný objem vedomostí, no veľmi čakáme na aspoň čiastočné uvoľnenie opatrení, keď budeme môcť obnoviť praktické klinické a laboratórne vyučovanie pre malé skupiny študentov za dodržania prísnych bezpečnostných podmienok. Bez praktických zručností je výučba na našej univerzite veľmi zložitá," uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová. Konštatovala pritom, že silnou stránkou univerzity vždy bola vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, v účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli. Študenti získavali prax aj v centre klinických zručností a Univerzitnej veterinárnej nemocnici. "Tieto možnosti museli byť teraz absolútne minimalizované," dodala.



Na základe aktuálnych protiepidemických opatrení zamestnanci univerzity vykonávajú prácu z domu. Výnimku majú tí, ktorí podľa rozpisu služieb musia nevyhnutne zabezpečovať chod pracovísk v nepretržitej prevádzke – predovšetkým Univerzitnej veterinárnej nemocnice, ale aj všetkých kliník, na ktorých sú umiestnené živé zvieratá, vyžadujúce si 24-hodinovú starostlivosť a účelových zariadení, v ktorých sa takisto nachádzajú zvieratá.



Na UVLF je v aktuálnom akademickom roku otvorených osem študijných programov - všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku, hygiena potravín, farmácia, náuka o živočíchoch, kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, bezpečnosť krmív a potravín a trh a kvalita potravín. Školu navštevuje okolo 2000 študentov, z toho viac ako 300 zahraničných, ktorí majú možnosť študovať v anglickom jazyku.