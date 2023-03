Na UVLF v Košiciach inaugurovali rektora Jozefa Nagya

Košice 28. marca (TASR) - Do funkcie rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach v utorok na inaugurácii slávnostne uviedli Jozefa Nagya. Za rektora ho v októbri minulého roka zvolil Akademický senát UVLF a prezidentka SR Zuzana Čaputová ho do funkcie vymenovala s účinnosťou od 1. februára 2023. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková.



"Mojou predstavou je posilniť kvalitné riadenie univerzity takými základnými atribútmi, akými sú presnosť, adresnosť a transparentnosť. V oblasti vzdelávania považujem v tomto roku za kľúčové úspešné zvládnutie procesu posúdenia vnútorného systému kvality akreditačnou agentúrou," uviedol Nagy v príhovore. Za mimoriadne dôležité označil obhájenie medzinárodnej akreditácie vykonávanej Európskym združením inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie, ktoré čaká univerzitu v roku 2025.



Opomenúť podľa neho nemožno ani využitie digitálnych technológií a umelej inteligencie vo výučbe. "V prioritných oblastiach vedecko-výskumnej činnosti musíme byť na úrovni, ktorá nám zaistí medzinárodnú akceptáciu. Zároveň to musí byť úroveň, ktorá nám zabezpečí plnohodnotný podiel na ďalšom rozvíjaní koncepcie Jeden svet - jedno zdravie, ktorá akcentuje prepojenie veterinárnej a humánnej medicíny, hygieny potravín, životného prostredia a farmácie," dodal.



Do funkcií uviedli aj piatich prorektorov UVLF, sú nimi pre vzdelávanie Martin Tomko, pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Jana Koščová, pre rozvoj školy a hodnotenie kvality Zuzana Kostecká, pre klinickú činnosť a styk s praxou Oskar Nagy a pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu Boris Vojtek.



Novému vedeniu univerzity zablahoželali aj dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan, rektor Veterinárnej univerzity Brno Alois Nečas či ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš.