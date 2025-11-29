< sekcia Regióny
Na uzavretej zjazdovke v Nízkych Tatrách sa ťažko zranil 48-ročný muž
Muž utrpel poranenie hlavy a chrbtice spojené s bezvedomím.
Autor TASR
Brezno 29. novembra (TASR) - Horskú záchrannú službu (HZS) privolali v sobotu v popoludňajších hodinách na pomoc 48-ročnému mužovi na zjazdovke v Krpáčove. Šmýkal sa po uzavretej zjazdovej trati na nafukovacom kolese, stratil nad ním kontrolu a narazil do stĺpa. Informovala o tom na sociálnej sieti HZS.
„Muž utrpel poranenie hlavy a chrbtice spojené s bezvedomím. Na miesto bola vyslaná aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá priletela súčasne s príchodom dvoch horských záchranárov zo strediska Nízke Tatry - Bystrá,“ uviedla HZS s tým, že leteckým záchranárom asistovali pri ošetrovaní a nakladaní pacienta na palubu vrtuľníka.
