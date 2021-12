Trnava 28. decembra (TASR) - Na území mesta Trnava má prevádzku 15 chránených dielní, v ktorých je zriadených viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 percent takýchto zamestnancov. Údaj uvádza strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030, ktorý v závere roka predstavilo mesto.



Komunitný plán považuje radnica za dôležitý odrazový mostík na realizáciu potrebných opatrení a zmien, je výsledkom spolupráce a diskusie medzi samosprávou, odborníkmi a verejnosťou. Cieľom je prispieť k zlepšeniu úrovne sociálnych služieb v meste.



Dokument sa venuje všetkých kategóriám obyvateľov, ktorí sú konzumentmi sociálnych služieb. Uvádza, že v Trnave je zriadených ďalších 31 chránených pracovísk a sídli a má tam prevádzku osem sociálnych podnikov. „Vzhľadom na obmedzené možnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie zamestnať sa na otvorenom trhu práce je aj pre nadchádzajúce obdobie dôležitá podpora budovania a rozvoja chránených dielní a pracovísk, sociálnych podnikov,“ konštatuje sa v komunitnom pláne. Najvyšší počet, 22 zamestnancov so zdravotným znevýhodnením spomedzi chránených dielní uvádza spoločnosť Duban TT, samotné mesto zamestnáva päť takýchto zamestnancov, ostatné majú zväčša od troch do jedného. Rovnako, spravidla po jednom až dvoch, uvádzajú chránené pracoviská.