Na území mestských lesov spozorovali prvýkrát krivonosa smrekového

Bratislava 3. septembra (TASR) - Na území bratislavských mestských lesov spozorovali prvýkrát krivonosa smrekového. Išlo o kŕdlik približne 20 jedincov. Pre územie mestských lesov, ale aj oblasť Malých Karpát je vzácny. Pre TASR to uviedol Michal Noga z mestských lesov.



"Pozorovali sme ho tu prvýkrát, takže vzácny tu je. Ale je pravdou i to, že sme ho tu už očakávali," priznal Noga.



V mestských lesoch sú totiž menšie enklávy vysadených smrekových a smrekovcových porastov a občasné pozorovania zo Záhoria či vyšších častí Malých Karpát už boli. Malé Karpaty sú pritom pohorím s výraznou prevahou listnatých lesov a spomedzi ihličnanov tam smreky, ktoré má najradšej, takmer nie sú. Krivonosy tam teda nemajú dostatok potravy, respektíve nie je to pre nich optimálne prostredie.



Krivonos smrekový je už pri prvom pohľade ľahko spoznateľný a takmer nezameniteľný. Má veľmi netypicky upravený zobáčik, jeho konce má vykrivené. "Vďaka tomu sa dokáže veľmi ľahko a jednoducho dostať k svojej potrave, semienkam ukrytým v šiškách," približuje Noga. Hlavnou zložkou potravy sú semienka ihličnanov, najmä smrekov a jedlí.



Potravná špecializácia zároveň podľa neho prináša ešte jednu výnimočnosť. Krivonosy totiž môžu zahniezdiť aj priamo uprostred zimy, pokiaľ v tomto čase dozrieva väčšie množstvo ihličnanov. "Z našich vtákov je takéto zimné hniezdenie výnimočné," podotýka. Okrem toho je tento druh osobitný i tým, že býva občas zastihnutý pri ozobávaní omietky na budovách. Pravdepodobne im to pomáha pri trávení. Zároveň sa, napriek svojej veľkosti (je viditeľne väčší ako vrabec), dokáže zavesiť pri hľadaní potravy i dolu hlavou.



Krivonosy žijú tam, kde sú rozsiahle ihličnaté porasty, preto ho nájdeme najmä vo vyšších nadmorských výškach v strednej a severnej časti Slovenska. Neznamená to však, že sa dá pozorovať len v týchto oblastiach. "Nie je síce sťahovavý, ale po vyhniezdení sa zvyknú túlať v krajine a vtedy sa môžu vyskytnúť i na miestach, kde by sme ich nečakali," podotýka Noga.



Krivonos smrekový nie je jediným vtáčím druhom, ktorý je pre mestské lesy vzácny. Zo vzácnych druhov sa dá spomenúť sokol sťahovavý, zo "zatúlaných" napríklad sovu dlhochvostú. Nečakaným bolo aj pozorovanie kŕdlika husí bieločelých, ktoré pristáli počas ťahu na jednej z lúk. Najväčším prekvapením bolo podľa Nogu tohtoročné zahniezdenie kuvička vrabčieho, najmenšej sovičky.