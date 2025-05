Na území Muránskej planiny vznikol zásahový tím pre medveďa hnedého

Muráň 9. mája (TASR) - Na území Muránskej planiny funguje od mája nový zásahový tím pre medveďa hnedého. Zásahový tím má sídlo v Muráni a pôsobiť bude na území štyroch okresov. Pre TASR to uviedol riaditeľ Správy Národného parku (NP) Muránska planina Jozef Sisák.



„Na základe analýzy Ministerstva životného prostredia SR a komunikácie s národnými parkami a Štátnou ochranou prírody SR bola Muránska planina vybratá ako jedno z území pre sídlo zásahového tímu,“ vysvetlil Sisák s tým, že aktuálne má zásahový tím štyroch členov. Jeho úlohou bude najmä monitoring výskytu medveďa hnedého, plašenie, odchyt či prípadná eliminácia problémových jedincov, koordinácia so samosprávami a poľovníkmi či prevencia a minimalizácia rizík vzniku konfliktných situácií medzi človekom a medveďom.



Zásahový tím v Muráni bude pôsobiť v okresoch Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava a v časti okresu Brezno. „Zásahový tím od začiatku fungovania dostal jedno hlásenie o výskyte medveďa. Členovia tímu boli preskúmať lokalitu, v ktorej bol medveď videný, umiestnili tam fotopasce a situáciu monitorujú,“ priblížil Sisák. Dodal tiež, že v minulom roku zamestnanci Správy NP Muránska planina riešili v kompetenčnom území v súvislosti s výskytom medveďa hnedého štyri prípady.



Vznik nového zásahového tímu pre medveďa hnedého na území Muránskej planiny odobrila vlani v decembri aj vláda. Návrh z dielne envirorezortu počítal s reorganizáciou zásahových tímov na území Slovenska. Od začiatku roka tak vznikli tri zásahové tímy, a to Západ, Stred a Východ, a tiež tímy v Tatranskom národnom parku a Národnom parku Nízke Tatry. Materiál tiež zahŕňal vznik zásahových tímov Muráň, Fatra a Poloniny.