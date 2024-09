Na území okresu Skalica vyhlásili mimoriadnu situáciu

Skalica 14. septembra (TASR) - Na území okresu Skalica vyhlásil tamojší okresný úrad mimoriadnu situáciu. Dôvodom je pretrvávajúce nepriaznivé počasie. Samosprávy o tom informujú na sociálnej sieti.



"Dôležitým dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie je efektívnejšie a rýchlejšie prijímanie opatrení a vykonávanie prác v súvislosti s predchádzaním alebo pri odstraňovaní prípadných škôd," priblížilo mesto Holíč.



Vo vyhlásení mimoriadnej situácie sa okrem iného uvádza, že obyvatelia okresu Skalica majú byť súčinní so záchranárskymi zložkami a dotknutými obcami a mestami pri zabezpečovaní protipovodňových prác.



Mesto Skalica informovalo, že situácia na jeho území je zatiaľ v norme a bez vážnejších problémov, hoci hladiny potokov sa od rána zdvihli. Záchranné zložky zasahovali v Jazerných poliach, ale aj v Zlatníckej doline.



"Cesta do Zlatníckej doliny je momentálne podmočená a neodporúčame už dnes do hôr cestovať. V nasledujúcich hodinách bude silnieť vietor, a preto prosíme občanov, aby preparkovali svoje vozidlá do garáže alebo na bezpečné miesto mimo stromov, ak to situácia umožňuje," doplnila samospráva.



V okrese Skalica aktuálne platí najvyšší stupeň výstrahy pred dažďom a hydrologickej výstrahy pred možnosťou povodne z trvalého dažďa. Vydaný je aj druhý stupeň výstrahy pred vetrom.