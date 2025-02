Na území TANAP-u doplnili tyčové značenie

Vysoké Tatry 21. februára (TASR) - Na území Tatranského národného parku (TANAP) doplnili tyčové značenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tatranských dolín počas zimy. Vedúci Strediska starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy TANAP-u Štefan Zavacký informoval, že ešte v januári osadili zimné značenie na magistrále v smere od Skalnatého plesa po Zamkovského chatu na červeno značenom chodníku a do Velickej poľany smerom na Sliezsky dom po zelenej značke.



Takéto značenie je doménou centrálnej časti národného parku, kde sa nachádzajú takmer všetky vysokohorské chaty. Malo by byť dobre viditeľné, aby návštevník dovidel od jednej tyče k druhej. Na neprehľadných úsekoch, alebo tam, kde sa trasa lomí, sú osadené ešte hustejšie. "Už na jeseň sme mali žrde pripravené, ale snehu nejako nebolo. Na druhej strane sa s nimi teraz dobre chodí do terénu, lebo sa dajú poľahky ťahať po zamrznutom povrchu až na miesto, kde potrebujeme," vysvetlil Zavacký. Okrem už spomenutých chodníkov ešte začiatkom zimy označili aj úsek magistrály od Sliezskeho domu smerom na Hrebienok. Ďalej je vyznačený chodník od Štrbského Plesa po vodopád Skok v Mlynickej doline, magistrála od Štrbského Plesa po Jamské pleso a od Popradského plesa po Rázcestie nad Žabím potokom.



"Tyče sme už mali pripravené od jesennej prerezávky, teraz sme ich vyniesli do Veľkej Studenej doliny. Počkáme, kým príde ďalšie sneženie. Do Malej Studenej doliny pôjdeme, keď bude viac snehu. Je to potrebné, aby bolo do čoho zapichnúť žrde. Keď dosneží, vyznačí sa tyčami úsek od Zamkovského chaty po Téryho chatu a taktiež na Zbojnícku chatu," dodal Zavacký.



Drevené tyče uľahčujú turistom orientáciu, nie všetci návštevníci sú však disciplinovaní a značenie často poškodzujú. "Najviac tyče, ako aj všetko, čo je na chodníkoch, žiaľ, neničia poveternostné podmienky, ale turisti samotní. Vyťahujú ich zo zeme a zo snehu, alebo ich zoberú z miesta, kde ich máme pripravené a používajú ako paličky na podopieranie. Keď ich už nepotrebujú, nenechajú ich vedľa chodníka, ale hádžu ich do potokov a okolitej kosodreviny. Je to bezohľadné a takýmto konaním ohrozujú bezpečnosť ostatných, ktorí môžu poblúdiť," zdôraznil Miroslav Mlynský zo Správy TANAP-u.



Okrem bezpečnosti sa pri "tyčovaní" berie do úvahy vždy aj ochrana prírody. Zvlášť v jarnom období pomáha značenie naviesť návštevníkov späť na klasické letné turistické chodníky, vďaka čomu nedochádza k zošliapavaniu vegetácie a erózii pôdy. Na to, aby sa turisti po oteplení a zmäknutí snehu najmä vo vyšších polohách neprepadli do kosodreviny, treba myslieť aj pri každom pretrasovaní chodníka, najmä na sklonku zimy. Preto je ideálne, ak sa zimná trasa čo najviac pridržiava tej letnej.