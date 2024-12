Na území Trnavskej arcidiecézy bude 12 jubilejných chrámov

Trnava 26. decembra (TASR) - V trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa a v 11 farských chrámoch dekanátov Trnavskej arcidiecézy bude možné počas Svätého roka 2025 získať jubilejné odpustky. O ustanovení jubilejných chrámov rozhodol slávnostným dekrétom trnavský arcibiskup Ján Orosch. Jubilejný rok 2025 na území Trnavskej arcidiecézy otvorí svätá omša v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v nedeľu 29. decembra o 11.30 h. TASR to uviedol hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík.



"Od iných kostolov sa (jubilejné chrámy, pozn. TASR) odlišujú tým, že v nich boli umiestnené slávnostné jubilejné kríže veľkých rozmerov, na ktorých sa nachádza pápežský erb a označenie 'jubilejný kríž'," priblížil hovorca. Arcibiskup požehnal jubilejné kríže 9. decembra počas svätej omše v trnavskom katedrálnom chráme.



V jubilejných chrámoch bude možné získať každý deň počas Svätého roka 2025 odpustky. "Odpustkami sa človeku, ktorý je pokrstený, neexkomunikovaný (nevylúčený z katolíckej cirkvi) a v stave milosti (teda zdržuje sa spáchania akéhokoľvek hriechu - nielen ťažkého, ale aj ľahkého, všedného) aspoň pri ukončení predpísaných úkonov na ich získanie, dostáva milosti odpustenia časných trestov pred Bohom za hriechy už odpustené z hľadiska viny vo sviatosti zmierenia," ozrejmil Kolenčík.



Katolícka cirkev podľa jeho slov pri tejto príležitosti ponúka širokú škálu úkonov, ktoré možno na získanie odpustkov vykonať, čo by malo uľahčiť ich získanie. "Veriaci môžu získať za deň jeden úplný odpustok. V deň, keď sa zúčastnia na eucharistickej adorácii a prijmú sviatosť zmierenia a Eucharistiu, môžu získať dokonca dva úplné odpustky, pričom jeden z nich je určený pre duše v očistci," doplnil.



V Ríme ako celosvetovom centre katolíckej cirkvi sa Jubilejný rok 2025 otvoril 24. decembra na Štedrý deň otvorením bronzovej Svätej brány v Chráme sv. Petra a potrvá do 6. januára 2026. Tento typ Svätého roka sa zvyčajne koná raz za štvrťstoročie.