Pondelok 6. apríl 2026
Na území Žilinského kraja je dopravná situácia stabilizovaná

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Ružomberok 6. apríla (TASR) - Na území Žilinského kraja je dopravná situácia stabilizovaná. Všetky cesty sú plne prejazdné, no na viacerých úsekoch je premávka zhustená. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Na úseku od Ružomberka po diaľnicu D1 - Turany je zvýšená premávka s pomaly sa pohybujúcou kolónou. „Sme na cestách a robíme všetko pre to, aby doprava bola bezpečná a plynulá,“ dodala Kocková.

Zhustenú premávku a kolóny tvoria počas pondelka najmä vozidlá smerujúce z východného Slovenska na západ, ktorých presun súvisí s končiacimi sa veľkonočnými sviatkami.
