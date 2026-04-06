Na území Žilinského kraja je dopravná situácia stabilizovaná
Zhustenú premávku a kolóny tvoria počas pondelka najmä vozidlá smerujúce z východného Slovenska na západ.
Autor TASR
Ružomberok 6. apríla (TASR) - Na území Žilinského kraja je dopravná situácia stabilizovaná. Všetky cesty sú plne prejazdné, no na viacerých úsekoch je premávka zhustená. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Na úseku od Ružomberka po diaľnicu D1 - Turany je zvýšená premávka s pomaly sa pohybujúcou kolónou. „Sme na cestách a robíme všetko pre to, aby doprava bola bezpečná a plynulá,“ dodala Kocková.
Zhustenú premávku a kolóny tvoria počas pondelka najmä vozidlá smerujúce z východného Slovenska na západ, ktorých presun súvisí s končiacimi sa veľkonočnými sviatkami.
