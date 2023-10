Na územný rozvoj Prešovského kraja pôjde takmer 180 miliónov eur

Prešov 17. októbra (TASR) - Na územný rozvoj Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pôjde takmer 180 miliónov eur. Financie boli prerozdelené medzi prvých 85 projektových zámerov z 29 oblastí. Rozhodla o tom v uplynulých dňoch Rada partnerstva PSK, ktorej úlohou je zabezpečiť efektívne čerpanie eurofondov v novom programovom období. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.



Zo spomenutej sumy predstavuje 153 miliónov príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ide o prvý objem financií z celkovej sumy 250 miliónov eur alokovanej pre PSK v novom programovom období v rámci Programu Slovensko.



"Zo 16 percent sa aktuálne dostávame na 19 percent eurofondov, ktoré má v kompetencii vyšší územný celok. Stále sme však ešte ďaleko od pomyselných 44 percent poľských eurofondov," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Prvé investície by mali smerovať do oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb či rozvoja dopravy. Najviac financií pôjde do sféry cestovného suchu. Ďalšie zámery sú z oblasti odpadového hospodárstva, energetiky a zamerané na budovanie administratívnych kapacít Prešovského kraja.



Na rozvoj dopravnej obslužnosti v regióne Spiša a Šariša odsúhlasila Rada partnerstva PSK v prvej etape zámery za takmer 55 miliónov eur. Suma 24 miliónov eur je určená na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu ciest druhej a tretej triedy. Ďalších 20 miliónov eur bolo schválených na rozvoj udržateľnej a integrovanej verejnej dopravy.



"Cyklodoprava a cykloturizmus sa podporili alokáciou 11 miliónov eur, predovšetkým ide o dobudovanie medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo11. V rámci cestovného ruchu sme však nasmerovali investície aj do rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva v okolí Domaše či na území Polonín. Chceme pozdvihnúť rekreačný potenciál našej vodnej nádrže vybudovaním prístavísk a domovského prístavu pre výletnú loď či plávajúcej promenády," doplnil Majerský s tým, že do Polonín pôjde 15 miliónov eur, z toho 6 miliónov na vybudovanie časti viacúčelovej trasy Poloniny Trail.



V sociálnej sfére boli financie vyčlenené na podporu mestských jaslí, dobudovanie a opravu dvoch domovov sociálnych služieb a piatich zariadení krízového bývania, a to v objeme 11 miliónov eur. V rámci školstva bude podporených 12 stredných odborných škôl na území PSK za 36 miliónov eur. Výsledkom má byť napríklad Talentcentrum či Centrum simulačnej medicíny.



Jednou z významne podporených oblastí je podľa Lehotskej aj zdravotníctvo, kde je zámerom vybudovať na území kraja tri nové centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti, pričom pôjde o projekty za 4 milióny eur.