Na Veľkom Draždiaku pribudli oznamy, aby sa ľudia v jazere nekúpali

Bratislava 14. marca (TASR) – Bratislavská Petržalka v súvislosti s nedávnym úhynom labute, u ktorej sa potvrdila vtáčia chrípka, opätovne pripomína, v súčasnosti najmä otužilcom, aby sa nekúpali na Veľkom Draždiaku. Najnovšie na najfrekventovanejšie miesta pri jazere umiestnila oznamy upozorňujúce na túto skutočnosť. Mestská časť pripomína, že neuposlúchnutím odporúčaní ľudia riskujú svoje zdravie.



"Na základe podnetov od obyvateľov máme vedomosť, že jazero aj napriek upozorneniu na výskyt vtáčej chrípky navštevovali otužilci. Preto sme pristúpili k rozhodnutiu umiestniť na najfrekventovanejšie miesta pri jazere upozorňujúce oznamy," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Oznamy majú podľa nej informatívnu a upozorňujúcu funkciu. Majú byť tiež odporúčaním pre ľudí, aby zvýšili svoju opatrnosť a neprichádzali do kontaktu s uhynutým vtáctvom, nemanipulovali s ním a nekúpali sa v tomto období vo vode. V opačnom prípade môžu riskovať svoje zdravie. "Vtáčia chrípka dokáže byť, aj keď iba ojedinele, nebezpečná i pre človeka. Podľa odborníkov sa ňou človek v kontaminovanej vode môže nakaziť veľmi jednoducho cez očné spojivky, uši či nosohltan," zdôrazňuje Halašková.



Avšak aj psičkári by mali dbať na to, aby pri venčení neprišli psy do kontaktu s uhynutým vtáctvom, prípadne nepili vodu z kontaminovaného jazera. Pozor by si mali dávať aj chovatelia hydiny, ktorí by mali zabrániť kontaktu vodného vtáctva so svojou hydinou.



V prípade, že obyvatelia narazia na uhynuté vtáctvo, je potrebné kontaktovať Štátnu ochranu prírody, prípadne Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR. S podnetom sa môžu obrátiť obyvatelia aj na oddelenie životného prostredia mestskej časti, ktoré podnet posunie ďalej na kompetentných.