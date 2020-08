Do obchodného centra v Bratislave sa v noci vlámali lupiči

Bratislava 24. augusta (TASR) - Bratislavskí policajti pátrajú po neznámych páchateľoch, ktorí sa v noci z nedele (23. 8.) na pondelok vlámali do obchodného centra na Vajnorskej ulici v Bratislave. Informujú o tom na sociálnej sieti na profile bratislavskej krajskej polície.



"Podľa doterajších informácií doposiaľ neznámi páchatelia v čase krátko pred 02.30 h vnikli do priestorov obchodného centra a následne sa mali pokúsiť vniknúť do priestorov jedného zo zlatníctiev, čo sa im však nepodarilo," uviedli policajti s tým, že potom utiekli na doposiaľ neznáme miesto.