Na Vajnorskej v Bratislave bude cez víkend opäť výluka električiek

Bratislava 8. marca (TASR) - Na Vajnorskej ulici v Bratislave bude cez víkend (9. 3. - 10. 3.) opäť výluka električiek, a to obojsmerne v úseku Jurajov dvor - Zlaté piesky. Vylúčenie premávky linky 4 je potrebné pre montáž stavebnej výhybky. Premávať bude náhradný autobus X4. Pripomína to Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe. Výluka súvisí s druhou etapou modernizácie Vajnorskej radiály.



Električková linka 4 v smere na Zlaté piesky bude skrátená po Depo Jurajov dvor (B). Spoje začínajúce sa na Zlatých pieskoch v smere do Dúbravky budú podľa DPB začínať na zastávke Depo Jurajov dvor (A).



Náhradná autobusová doprava X4 na Zlaté piesky bude premávať po trase Depo Jurajov dvor (C) - Jurajov dvor (dočasná zastávka za križovatkou s Bojnickou) - Vajnorská (zastávka linky N53) - Shopping Palace (dočasná zastávka na Ceste na Senec pred lávkou pre peších) - Zlaté piesky (dočasné výstupište pri športovo-rekreačnom areáli).



V smere na Depo Jurajov dvor premáva po trase Zlaté piesky (C) - Shopping Palace (dočasná zastávka na Ceste na Senec pred lávkou pre peších) - Vajnorská (zastávka linky N53) - Jurajov dvor (zastávka linky N53) - Depo Jurajov dvor (D).