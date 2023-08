BRATISLAVČANIA, POZOR: Obnova na Vajnorskej si vyžiada obmedzenia

Bratislava 16. augusta (TASR) - Na Vajnorskej ulici v Bratislave zrekonštruujú kanalizáciu pre jej zlý technický stav. S prácami, ktoré budú rozdelené do viacerých etáp, začne Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v nedeľu (20. 8.). Trvať by mali do konca roka 2024 a vyžiadajú si viaceré dopravné obmedzenia. Prevádzka kanalizácie nebude obmedzená. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Peter Podstupka.



Práce sa začnú v úseku od Trnavského mýta po Škultétyho ulicu. Počas prvej etapy budú pre osobnú dopravu uzavreté obidva jazdné pruhy Vajnorskej ulice v smere od Škultétyho po Trnavské mýto. "Prevádzka električky v tomto úseku nebude obmedzená. Autobusy MHD budú v smere do centra mesta využívať električkovú trať ako obchádzkovú trasu," priblížil Podstupka. Prvá etapa potrvá do polovica decembra.



Od 4. septembra bude dočasne sprejazdnený jeden jazdný pruh Vajnorskej ulice smerom na Trnavské mýto. Od 10. septembra sa však pre práce opätovne oba jazdné pruhy uzavrú. BVS počas rekonštrukcie kanalizáciu presunie do novej trasy, ktorá už nebude kolidovať s električkovou, a zároveň zrekonštruuje aj vodovodné potrubie.



"Rekonštrukcia bude rozdelená na štyri etapy. Obnoví sa celý úsek až po Kutuzovovu ulicu. Stavebné práce by mali byť ukončené do konca roka 2024. Náklady na rekonštrukciu celej trasy sa pohybujú na úrovni 2,8 milióna eur," spresnil hovorca.