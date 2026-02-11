< sekcia Regióny
Na Valentínsku kvapku krvi v B. Bystrici sa netreba vopred registrovať
Autor TASR
Banská Bystrica 11. februára (TASR) - V spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) SR sa v piatok (13. 2.) v čase od 8.00 do 12.00 h uskutoční v obchodnom centre Na Troskách v Banskej Bystrici Valentínska kvapka krvi. Nie je potrebná predchádzajúca registrácia, stačí prísť na druhé poschodie, kde bude pre darcov zabezpečený aj pitný režim a drobné občerstvenie. TASR o tom za organizátorov informovala Natália Dobrotová.
Ako doplnila, o hladký priebeh darovania sa postará odborný zdravotnícky personál NTS, ktorý zabezpečí potrebné vyšetrenia aj starostlivosť o darcov. Odporúčajú sa im ľahké raňajky a dostatočný príjem tekutín. Podmienkou účasti je vek od 18 do 60 rokov, minimálna hmotnosť 50 kilogramov a dobrý zdravotný stav.
„Darovanie krvi patrí medzi najjednoduchšie formy pomoci, no jeho význam je nenahraditeľný. Každá darovaná kvapka môže byť rozhodujúca pre ľudí, ktorí ju v kritickej situácii potrebujú,“ pripomenula Beáta Patáková z centra.
