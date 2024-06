Na Vážskej cyklomagistrále otvorili 13-kilometrový úsek Ladce - Púchov

Púchov 17. júna (TASR) - Cyklistické odpočívadlá v Ladcoch a v Beluši a most cez Váh spájajúci Belušu a Lednické Rovne sú súčasťou takmer 13-kilometrového piateho úseku Vážskej cyklomagistrály Ladce - Púchov. Slávnostne ho odovzdali do užívania v pondelok. Informovala o tom Sláva Gajdošíková z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



Spolu s úsekom Považská Bystrica - hranica so Žilinským samosprávnym krajom, ktorý otvorili pred dvomi týždňami, je tak zo stokilometrovej Vážskej cyklomagistrály cyklistom k dispozícii viac ako 60 kilometrov.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku je viac ako 90-metrový kovový most pre cyklistov jediným špeciálnym cyklomostom na Vážskej cyklomagistrále. Cyklotrasa vedie cez katastrálne územia obcí Ladce, Beluša, Streženice a mesta Púchov, kde vyústi do centra mesta. Úsek je dôležitý nielen pre cykloturistiku, ale prinesie najmä pracovnú mobilitu a zvýšenú bezpečnosť.



Celkové náklady na úsek Ladce - Púchov boli viac ako 10 miliónov eur, projekt bol financovaný prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.