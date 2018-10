Na Vážskej cyklotrase otvorili úsek z Púchova do Nimnice

Jeho výstavbu financoval zo svojho rozpočtu Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), celková investícia bola takmer tri milióny eur.

Púchov 22. októbra (TASR) – Na plánovanej Vážskej cyklotrase, ktorá má spojiť Trnavský a Žilinský samosprávny kraj naprieč Trenčianskym krajom, otvorili v pondelok štvorkilometrový úsek z Púchova po priehradný múr Nosickej priehrady v obci Nimnica. Jeho výstavbu financoval zo svojho rozpočtu Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), celková investícia bola takmer tri milióny eur.



„Sľub, ktorý sme dali v minulom roku, že tento rok sa otvoria dva úseky Vážskej cyklotrasy, sa stal realitou. Po otvorení prvého, viac ako 13-kilometrového úseku z Hornej Stredy do Nového Mesta nad Váhom, dnes otvárame druhý nádherný úsek," skonštatoval predseda TSK Jaroslav Baška. Novootvorený úsek si spolu s predsedom TSK a ďalšími cyklistami vyskúšala aj ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).



Úsek spájajúci Púchov s Kúpeľmi Nimnica je podľa neho výnimočný aj tým, že okrem tri metre širokého cyklochodníka je na ňom aj ďalší 1,5 metra široký pás určený pre peších a mamičky s kočíkmi.



„Od cyklotrás si sľubujeme, že ľudia urobia niečo pre svoje zdravie, životné prostredie chceme chrániť aj tým, že ľudia budú menej používať motorové prostriedky. Ďalším faktorom je bezpečnosť, pretože tento úsek cyklotrasy je úplne segregovaný od osobnej dopravy. A napokon chceme, aby viac ľudí chodilo do práce na bicykli," zdôraznil predseda TSK.



Ako dodal, ambiciózny projekt stokilometrovej cyklotrasy bude pokračovať. Kraj má už právoplatné územné rozhodnutia na úsek z Nimnice do Považskej Bystrice, na úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín a na úsek Považská Bystrica – Plevník-Drienové. Územné rozhodnutia na ďalšie tri úseky majú byť hotové do konca novembra.