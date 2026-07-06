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Na veľkoplošné opravy ciest a chodníkov v Žiline vyčlenili 750.000 eur
Podľa primátora sú opravy ciest a chodníkov jednou z najčastejších tém, s ktorými sa obyvatelia obracajú na mesto.
Autor TASR
Žilina 6. júla (TASR) - Viac ako 35.000 štvorcových metrov ciest a chodníkov plánuje nechať v priebehu nasledujúcich štyroch mesiacov opraviť žilinská samospráva v rámci veľkoplošných opráv. Ako informoval primátor mesta Peter Fiabáne, v rozpočte je na tieto práce vyčlenených 750.000 eur, pričom ich ukončenie je plánované na prelome októbra a novembra.
Podľa primátora sú opravy ciest a chodníkov jednou z najčastejších tém, s ktorými sa obyvatelia obracajú na mesto. „Máme jasne nastavený odborný systém, ktorý vychádza z pasportizácie a diagnostiky celej siete a s pomocou Žilinskej univerzity poznáme aj jej hĺbkový stav. Keď vyberáme v danom roku, čo ideme rekonštruovať, tak na jednej strane reflektujeme aj požiadavky, ale reflektujeme aj to, či daný chodník alebo cesta ten zásah potrebuje,“ uviedol Fiabáne.
Medzi najvýznamnejšie plánované úseky, ktoré sa v najbližších mesiacoch dočkajú vylepšenia, patria ulice Komenského, Mateja Bela v stúpaní na sídlisko Hájik, križovatka Veľká okružná - Hálkova, Pri Celulózke, Tajovského, Za plavárňou či Centrálna. Práce sú však naplánované aj do mestských častí Bánová, Závodie, Zástranie, Zádubnie a Trnové. Nový povrch získajú aj vybrané chodníky na uliciach Komenského, Revolučná a Saleziánska, ako aj ďalšie úseky na sídliskách Solinky, Vlčince, Hájik, Hliny a Bôrik.
Vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline Radoslav Vozárik upozornil, že tento rok bude mesto na realizácii opráv spolupracovať s dvomi zhotoviteľmi. „Hlavné dopravné ťahy zrekonštruuje spoločnosť VHS-Asfalty, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Do obnovy komunikácií sa vo výraznejšej miere zapojí aj mestská spoločnosť Žilinské komunikácie. Postupne tak posilňujeme vlastné kapacity pri správe a údržbe infraštruktúry, čo je jedným z krokov smerujúcich k budovaniu silnejšieho komunálneho podniku a efektívnejšiemu zabezpečovaniu služieb vo vlastnej réžii,“ uviedol Vozárik.
Doplnil, že veľkoplošné opravy ciest a chodníkov v Žiline sú naplánované na najbližšie štyri mesiace. „Realizáciu prác začíname v júli a postupne bude prebiehať až do októbra s prípadnou rezervou na mesiac november. Gro prác chceme stihnúť počas prázdnin, lebo budeme robiť dôležité úseky, kde je premávka mestskej hromadnej dopravy, ktorá má prázdninový režim a je tam nižšia intenzita spojov,“ dodal Vozárik.
Podľa primátora sú opravy ciest a chodníkov jednou z najčastejších tém, s ktorými sa obyvatelia obracajú na mesto. „Máme jasne nastavený odborný systém, ktorý vychádza z pasportizácie a diagnostiky celej siete a s pomocou Žilinskej univerzity poznáme aj jej hĺbkový stav. Keď vyberáme v danom roku, čo ideme rekonštruovať, tak na jednej strane reflektujeme aj požiadavky, ale reflektujeme aj to, či daný chodník alebo cesta ten zásah potrebuje,“ uviedol Fiabáne.
Medzi najvýznamnejšie plánované úseky, ktoré sa v najbližších mesiacoch dočkajú vylepšenia, patria ulice Komenského, Mateja Bela v stúpaní na sídlisko Hájik, križovatka Veľká okružná - Hálkova, Pri Celulózke, Tajovského, Za plavárňou či Centrálna. Práce sú však naplánované aj do mestských častí Bánová, Závodie, Zástranie, Zádubnie a Trnové. Nový povrch získajú aj vybrané chodníky na uliciach Komenského, Revolučná a Saleziánska, ako aj ďalšie úseky na sídliskách Solinky, Vlčince, Hájik, Hliny a Bôrik.
Vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline Radoslav Vozárik upozornil, že tento rok bude mesto na realizácii opráv spolupracovať s dvomi zhotoviteľmi. „Hlavné dopravné ťahy zrekonštruuje spoločnosť VHS-Asfalty, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Do obnovy komunikácií sa vo výraznejšej miere zapojí aj mestská spoločnosť Žilinské komunikácie. Postupne tak posilňujeme vlastné kapacity pri správe a údržbe infraštruktúry, čo je jedným z krokov smerujúcich k budovaniu silnejšieho komunálneho podniku a efektívnejšiemu zabezpečovaniu služieb vo vlastnej réžii,“ uviedol Vozárik.
Doplnil, že veľkoplošné opravy ciest a chodníkov v Žiline sú naplánované na najbližšie štyri mesiace. „Realizáciu prác začíname v júli a postupne bude prebiehať až do októbra s prípadnou rezervou na mesiac november. Gro prác chceme stihnúť počas prázdnin, lebo budeme robiť dôležité úseky, kde je premávka mestskej hromadnej dopravy, ktorá má prázdninový režim a je tam nižšia intenzita spojov,“ dodal Vozárik.